Deși nu credea în noul coronavirus, Lucian Domșa, un cetățean din Aiud, s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2 la Centrul de Dializă din Alba Iulia, unde era pacient.

„Bineînțeles că există. Am fost infectat la centrul de dializă. Am fost destul de sceptic înainte, până mi-am dat seama că există virusul, chiar îl am. Am fost internat la boli infecțioase în Alba Iulia, unde am stat 10 zile în izolare completă și am reușit să o infectez pe soția mea. Eu am fost asimptomatic, însă soția a fost destul de rău, ea chiar a avut simptome, și ambii părinți. Tatăl meu a fost asimptomatic, iar maică-mea din păcate a decedat.

Nu pot spune că a decedat din cauza coronavirsului, pentru că era cu probleme mari, cardiacă, diabeticcă, dependentă de insulină, dar virusul nu a făcut decât să-i declanșeze infarctul”, a spus Lucian Domșa, la Digi24.

Bărbatul a mai spus că, deși le-a povestit experiența prietenilor săi, mulți dintre aceștia refuză să creadă în această boală.

„Până la urmă, ține de educația individului. Degeaba le spun, ei nu cred câtă vreme nu se lovesc de experiența respectivă. Nu știu ce să le mai spun.

Am auzit că sunt persoane care sunt infectate și care refuză să fie ținute în izolare sau internate în spital și ei sunt lăsăți în libertate că să poată să infecteze și pe alții, deși ar trebui duși cu forța, nici nu știu ce să zic. Probabil nu sunt conștienți, ar trebui să facem ceva să fie mai conștienți.

Și eu am zis că nu mi se poate întâmpla mie și din 300 și ceva de pacienți câți suntem la centrul de dializă am fost 15 persoane infectate. Uite că s-a întâmplat”, a mai spus Lucian Domșa, pentru sursa citată.

Până astăzi, 11 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 32.079 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 23.613 au fost externate, dintre care 21.414 de pacienți vindecați și 1.793 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile după depistare și 406 pacienți externați la cerere cu test pozitiv.

De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 698 noi cazuri de îmbolnăvire.