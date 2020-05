Gianluca Vialli (55 de ani), fost mare atacant la Sampdoria sau Juventus Torino, a vorbit într-un interviu acordat pentru Daily Mail despre perioada înfiorătoare pe care a traversat-o după ce a fost diagnosticat cu cancer la pancreas. Vialli, fost coechipier și antrenor al lui Dan Petrescu la Chelsea, i-a promis tatălui său că nu va muri înaintea lui.

„Tatăl meu are 90 de ani, mama a ajuns la 85 de ani. Mă consider foarte norocos, pentru că-i am încă pe amândoi. Acum, când sunt și eu părinte, realizez că cea mai grea durere pentru tată e să-și piardă copilul. Și n-am vrut să fiu egoist, n-am vrut să pierd bătălia și să-i fac să sufere.