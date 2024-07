Economie Concurs de proiecte pentru turismul rural







Studenți din Republica Moldova au participat la un concurs al cărui obiectiv erste de a găsi soluții pentru dezvoltarea și promovarea afacerilor din turismul rural.

Turismul rural, subiectul unui Hackaton

Proiectele celor 30 de candidați au fost evaluate de un juriu, iar cele mai bune dintre acestea vor putea fi folosite de companiile de resort.

Competiția a durat două zile, timp în care studenții au propus dezvoltarea unei platforme digitale pentru turismul rural și ecologic, strategii de marketing, inovații integrate în oferta turistică și ghiduri digitale pentru drumeții,

„Am divizat echipele în două tipuri, sunt echipele non tehnice și cele tehnice. Echipele tehnice vor lucra la un produs de promovare a proiectelor, iar echipele tehnice vor lucra la o platformă digitală sau la un site web depinde de ce va selecta echipa să implementeze. Pentru asta am pregătit și cinci mentori. Fiecare domeniu are mentorul său”, a declarat Ana Maria Lozovoi, coordonatorul Hackaton.

Cele mai interesante proiecte

Unul dintre participanți, Dorin Erhan a povestit că echipa lui a elaborat o strategie de dezvoltare a pensiunilor bazată pe agrofitnes. „Agrofitness-ul de fapt este o idee revoluționară de turism pentru că nu implică odihna pasivă, dar odihna activă și implicarea oamenilor în diferite experiențe rustice” a explicat concurentul.

O altă idee interesantă a venit din partea unui alt concurent, Victor Chilari, care vrea să dezvolte o platformă unde să fie listate mai multe locuri din jurul unui obiectiv turistic vizat.

Cum ar putea ajuta proiectele studenților turismul rural

Travel Hackaton 2024, este organizat anul acesta în raionul Criuleni, pentru două zile și este organizat în cadrul proiectului Educație antreprenorială prin digitalizare în turism.

Concursul Travel Hackaton 2024 va avea trei câștigători, fiecare urmând să primească câte un premiu în funcție de realizare.

„Ei nu au dormit o noapte întreagă, au stat mai mult de 24 de ore pentru a pregăti aceste proiecte minunate. Proiectele vor fi date către companiile care au fost ca suport la acest eveniment și care deja vor decide cum vor implementa aceste proiecte”, a declarat Tatiana Zeliznîi, mentorul Hackaton.

Concursul din acest an a fost finanțat de Proiectul USAID Competitivitate și Reziliență Rurală în Republica Moldova și a fost implementat de Asociația Obștească Comitetul Național ICOM Moldova.