Concluzia după întâlnirea mea cu Omicron: Covidul a omorât Gripa!

Interesant mi se pare din toată situația doar că vom avea, probabil, o țidulă sau măcar vom figura în evidențele statului că am făcut boala. Că nici nu mai știm unde avem restricții să ne mișcăm sau să intrăm dacă nu avem cel puțin 3 doze de vaccin făcute. O să vă povestesc pașii pe care-i aveți de făcut dacă vă treziți pozitivi. Sau negativi, dar trăiți în casă sau la serviciu cu unul pozitiv.

Eu m-am căptușit cu Omicronul ăsta cam în același timp cu Ion Cristoiu. Adică în urmă cu vreo 4-5 zile. Fără să ies din casă. A venit cu covidelul unul dintre ai mei, mari sau mici, căci suntem 3 generații când ne așezăm la masă. Ori l-au adus cei mici, de la grădiniță sau școală, ori cei mari, de la locul de muncă.

În prima zi, marți, n-am realizat că am strănutat dimineață de câteva ori și mi-a curs puțin nasul. Se întâmplă oricui. Nimeni din familie nu acuza nimic, nici cea mai mică viroză. A doua zi, însă, după prânz, m-a toropit. Mi-era somn, mă simțeam fără vlagă. Niciun semn de viroză, doar o stare de greață. Avînd suferința cu ficatul, m-am gândit că organul își face de cap pe fond de oboseală. Băgat în pat, la somn. Cred că în acea zi am dormit vreo 10 ore.

Credeam că ne-o fi lovit gripa sau vreo viroză de sezon

Primul simptom mai serios a apărut în acea seară de miercuri. Strănut și muci. Fiul meu și nora au făcut și ei anunțul că sunt mucioși și au ceva dureri musculare. Am avut aproape toți Covid, credeam că ne-o fi lovit gripa sau vreo viroză de sezon.

În următoarele minute s-au deschis testele rapide și am trecut la operațiune. Toată lumea cu bețigașul în nas. Liniuțele ne-au indicat rezultatele. Cei doi băieței – unul pozitiv, altul negativ, chiar dacă marți făcuseră testul de salivă, iar acesta fusese negativ la ambii. Dintre noi, adulții, 3 am ieșit pozitivi și 3 negativi la testele rapide. Nu era gripă.

Joi dimineața, deja smulgeam din cutii șervețele și beam ceaiuri în loc de cafea. Am sunat medicul de familie. Ni s-a recomandat tratamentul: vitamine, sirop pentru gât, spray cu apă de mare pentru nas, paracetamol, detrical. Doamna doctor raporta la DSP cazurile, dar am sunat și noi la numărul de urgență, publicat în toată media. Am intrat în carantină cu toții.

Cei trei negativi din casă au repetat testele rapide. Doi adulți au ieșit pozitivi, cel de-al treilea și copilul, negativi. Toți sunt vaccinați, mai puțin eu și noră-mea, și copiii care au 6 și 7 ani. Vă spun asta pentru că am constatat pe pielea noastră, cum se spune, că membrii familiei vaccinați au avut o formă mai grea decât am avut-o noi, nevaccinatele.

Vineri dimineață a sosit Salvarea, iar o asistentă ne-a luat probele. Seara și sâmbătă dimineața ne-au sosit rezultatele la testele PCR, lucrate la Sanador. Pozitivi toți, mai puțin doi, unul vaccinat și copilul nevaccinat.

Ca simptome la forma asta de covidel-Omnicron sunt dureri în gât, dar nu la toți, răgușeală, curs nasul, ușoare dureri musculare, în prima fază o stare de greață. Nu febră, nu am pierdut gustul sau mirosul. Știm bine diferențele, fiindcă am trecut și prin faza Delta.

Concluzia este că nu trebuie să vă speriați de Omicron, dar sa faceți toți pașii aceștia pentru sănătatea voastră. Nimeni și nimic nu cred că poate împiedica contaminarea care este extrem de rapidă și, clar, virusul se răspândește prin aer. Iar simptomele sunt înșelătoare, încât dacă nu te testezi, poți crede că ai făcut un simplu guturai, că ai răcit când ai ieșit mai dezbrăcat din casă.

Pentru mine, cea mai mare concluzie este că acest Covid, cu toate variantele lui, a omorât Gripa. Ați mai auzit de vreun caz de gripă sau de vaccinați anti-gripal?