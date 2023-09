Concertele lui Bruce Springsteen, amânate. Ce boală are vedeta

Concertele lui Bruce Springsteen, amânate. Bruce Springsteen, care a sărbătorit recent vârsta de 74 de ani și care anterior amânase deja concertele programate pentru luna septembrie, „a continuat să se recupereze bine în urma unui ulcer la stomac în ultimele săptămâni și va continua tratamentul până la sfârșitul anului 2023”, potrivit unui comunicat pe X.

Concertele lui Bruce Springsteen, amânate

„Toate datele de concert rămase în 2023 vor fi reprogramate pentru 2024”, se arată în comunicat. „Mulțumesc tuturor prietenilor și fanilor mei pentru urările de bine, încurajările și sprijinul lor. Mă simt mai bine și abia aștept să vă văd pe toți anul viitor”, a scris starul rock.

Noul calendar al concertelor din 2024 va fi dezvăluit în curând, iar toate biletele achiziționate anterior vor rămâne valabile. În cazul în care există persoane care doresc să solicite rambursarea biletelor, acest lucru va fi posibil și vor primi rambursarea în termen de 30 de zile, conform declarației făcute de artist.

Artistul american se afla într-un turneu alături de membrii formației sale „E Street Band” începând cu acest an. În prealabil, el și-a anulat deja concertele planificate pentru lunile august și septembrie, justificându-și decizia prin prezența unui „ulcer gastric”.

Concertele lui Bruce Springsteen, foarte gustate de public

În luna mai, la un concert desfășurat în Amsterdam, Bruce a avut parte de un mic incident pe scenă.

După ce s-a împiedicat și a căzut pe scenă, fanii au rămas șocați, temându-se de o posibilă tragedie. Colegii săi au sărit rapid în ajutorul său. Însă, starul s-a ridicat rapid în picioare și a zâmbit către public, astfel liniștind agitația spectatorilor.

Bruce Springsteen domină clasamentele cu E Street Band

De-a lungul unei cariere care se întinde pe parcursul a șase decenii, Bruce Springsteen e câștigător a 20 de premii Grammy. A adus în lumina reflectoarelor hituri memorabile precum „Born to Run”, „Dancing in the Dark” și „Glory Days” și a lansat 20 de albume de studio.



Cel mai recent material al său, intitulat „Letter To You”, înregistrat alături de membrii formației E Street Band, a dominat clasamentele din unsprezece țări. A marcat, de asemenea, prima înregistrare live împreună a trupei după o serie de decenii.

Springsteen este recunoscut ca unul dintre cei mai bine vânduți artiști din lume. Are, pe lângă premiile Grammy și două Globuri de Aur, un Oscar și un premiu Tony.