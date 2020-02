Femeia care a fost dată afară de la locul de muncă la presiunile Violetei Alexandru, șefa MM, rupe tăcerea și vorbește pentru prima dată despre ce i s-a întâmplat.

Liftiera Paula susține ca a fost concediată la comandă! „Lucrez de 12 ani pentru această firmă, ca liftieră. Cei de acolo, de la Ministerul Muncii, au primit un telefon de la ministru (n.r. – Violeta Alexandru) și mi-au spus să-mi iau bagajul și să plec acasă pentru că nu mai este nevoie de mine”. Șocată, femeia susține că nu a avut niciun conflict vreodată cu nimeni, fiind o angajată model. „Eu cu doamna ministru m-am văzut o singură dată, atunci când a venit în minister”.

Legat de infrastructura ministerului de resort, liftiera Paula dezvăluie fața urâtă a realității: „Ministerul Muncii are un singur lift. E un trafic foarte mare, practic, liftul ăla nu stă nici măcar o secundă. Șeful meu, când a câștigat licitația, mi-a spus atunci că are nevoie de liftieră și de întreținere. Firma la care lucrez acordă doar mentenanță și serviciu de liftier pentru minister, atât!”. Pentru cine se mai îndoiește: la ministerul Muncii există „un lift vechi de 60 de ani”, arată Realitatea Plus!

Întrebată dacă își va căuta dreptatea în instanță, liftiera Paula afirmă că este nehotărâtă: „Nu știu ce o să fac, mă mai gandesc, au trecut doar câteva zile, dar… Aveam salariul de 2000 de lei, fără niciun spor! Eu am fost concediată la comandă, nu știu dacă politică sau nepolitică, dar eu nu am făcut niciun rău acolo! Eu doar luam pe fiecare în parte și la urcare, și la coborâre. Am făcut un curs, îl am, lucrez ca liftier de la 45 de ani”.

