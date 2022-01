Compromis cu social-democrații?! Cîțu spune adevărul despre relația dintre PNL și PSD

„Dacă PSD va dori să continue cu Nicolae Ciucă, ceea ce ar fi bine pentru PNL, dar în orice situație Finanțele și Transporturile vor trece la PNL. Vom cere Finanțele și Transporturile, chiar dacă PSD își asumă decizia de a-l susține în continuare pe Nicolae Ciucă”, a afirmat Florin Cîțu la dcnews.ro.

Relația dintre Cîțu și Ciolacu este una „instituțională”. Nu au avut nici o discutie

Cât despre relația cu PSD și Marcel Ciolacu, Florin Cîțu consideră că aceasta este una „instituțională”, deși de la începutul acestui an nu au avut nici o discuție.

Șeful PNL a fost nevoit să răspundă și la întrebarea despre cum merge coaliţia, cum merge colaborarea cu duşmanul poporului, cu „ciuma roşie”.

„Am spus din primul moment că este un compromis. Pentru noi, pentru Partidul Naţional Liberal, pentru mine a fost un compromis să facem acest lucru. Bineînţeles că nu ne gândeam că vom face acest lucru, nu este soluţia optimă, dar a fost nevoie într-un moment dificil, în care foştii parteneri nu voiau să mai discute şi să mai stea la masă cu noi, să găsim o soluţie pentru România, pentru români.

Este o soluţie de compromis. E adevărat că obiectivele sau modul în care noi vedem să dezvoltăm România este diferit între noi şi cei de la PSD, dar tocmai acesta este rolul PNL în coaliţie, tocmai acesta este rolul meu, de a mă asigura că modul liberal de a administra economia rămâne în picioare.

Chiar şi în acest compromis trebuie să ne batem pentru că am arătat că, chiar şi după ce am eliminat taxele introduse de PSD, am avut venituri mai mari la buget. În condiţiile în care noi am investit, am reuşit să avem o creştere economică peste aşteptări. Deci modelul liberal de administrare a economiei funcţionează”, a conchis Cîțu.