Completul negru lovește din nou! Avocata Eliza Ene Corbeanu a scris pe pagina de facebook un episod, la fel de negru, la care a asistat la Înalta Curte. Protagoniști: judecătorii din completul negru, după cum l-a numit cunoscutul avocat și profesor de drept, Radu Chiriță.

Cei trei judecători Ioana Ilie, Ionut Matei (foto) și Florentina Dragomir, au dispus condamnarea avocatului Robert Roșu. Asta în ciuda faptului că la Curtea de Apel Brașov a fost achitat. Sentința de condamnare i-a scos pe avocați în stradă, unde au protestat energic împotroiva abuzurilor din Justiția Română.

Revenind la episodul de azi de la ICCJ, avocat Eliza Ene Corbeanu se declară șocată.

„Astăzi avocatura a mai murit puțin. Din nou la Înalta Curte de Casație și Justiție, din nou la Secția Penală.

Un martor citat la ÎCCJ, Secția Penală a venit însoțit de un avocat. Omul suferă de boli care îi afectează discernământul și nu poate declara. Motiv pentru care a simțit nevoia să vină însoțit de un avocat care să explice. Înalta Curte ascultă argumentele noastre, după care iese din sală ca să hotărască dacă un drept fundamental – cel la apărare – poate fi respectat sau nu la cea mai înalta instanță din România. Verdictul ne-a nimicit, din nou, ca profesie : – Respinge cererea, omul nu poate fi asistat de avocatul său ales”, a scrie avocata.

Constituția e buna în altă parte. Completul negru lovește din nou!

Mai multe articole din Constituția României și din Codul de Procedură Penală permit avocatului să asiste un martor. Acest lucru este valabil în toate procedurile judiciare, chiar și în fața unui judecător.

„Liniște, sper că nu și resemnare. Iată mai jos câteva prevederi legale care permit ca orice persoană să fie asistată/reprezentată de un avocat . Art. 24 Constituție – (1) Dreptul la apărare este garantat; art. 31 Cod procedură penală – Avocatul asistă sau reprezintă părţile ori subiecţii procesuali în condiţiile legii; Art.34 Cod procedură penală – În afara participanţilor prevăzuţi la art. 33, sunt subiecţi procesuali: martorul, expertul, interpretul… E vremea ca UNBR și Baroul București să glăsuiască tare și răspicat”, a mai scris avocata Corbeanu.

Ce spune avocatul implicat direct

Avocatul Florin Vieriu este cel care l-a reprezentat pe martor în fața completului negru de la ICCJ. Acesta susține că judecătorii i-au refuzat calitatea de apărător pe motiv că nu a indicat articolul exact care prevede acest lucru. Deși există un principiu sacru în dreptul roman care se referă la faptul că magistratul trebuie să cunoască legea, acest lucru nu a contat.

„Revenind la completul de judecata din sedinta de astazi: curtea, dupa o scurta deliberare, mi-a refuzat posibilitatea de a-l asista pe clientul meu, martor in cauza”, a spus avocatul Vieriu.

Martorul cu probleme medicale grave a trebuie să le explice singur judecătorilor de ce nu poate fi audiat. El a expus de ce afecțiuni suferă și ce medicamente primește. În cele din urmă, completul negru a decis să îl recheme pe martor la un alt termen de judecată, pentru a fi audiat.

„În schimb, instanta a constatat ca cererea avocatului nu continea temeiul formal. Totusi, la intrebarea mea daca pot ramane in sala ca avocat sau ca public, instanta mi-a raspuns: ‘Puteti ramane in orice calitate doriti’. Asa ca am ramas langa martor. La randul lui, martorul a explicat singur in fata completului de judecata ce afectiuni are si astfel a convins judecatorii sa-i admita cererea de a nu fi audiat, din cauza ca problemele de sanatate ii afecteaza capacitatea de a se exprima”, a mai spus avocatul Vieriu, citat de Luju.ro.