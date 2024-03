Economie Competiția ideilor de afaceri. „Maratonul pentru Educație Antreprenorială” a debutat la Galați







Competiția ideilor de afaceri ”Maratonul pentru Educație Antreprenorială” – ediția a II a - a debutat cu succes în Galați. Marele premiu al semifinalei județene a fost adjudecat de echipa de elevi a Liceului Teoretic ”Emil Racoviță cu proiectul PetIT

Joi, 21 martie, la Galați, Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) a dat startul primei semifinale județene ”Maratonul pentru Educație Antreprenorială” – ediția a II a, competiție de planuri de afaceri, parte a programului național adresat liceenilor și organizat în parteneriat cu Ministerul Educației, Universitatea de Vest din Timișoara, Autoritatea de Supraveghere Financiară și Asociația Națională a Antreprenorilor și care se va desfășura anul acesta în peste 20 de județe, urmând ca marea finală să fie organizată în luna mai, la București.

În cadrul semifinalei organizate de CONAF Sucursala Galați, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Galați și Universitatea Danubius, au fost premiate cele mai bune planuri de afaceri prezentate de cele 8 echipe formate din 37 de liceeni gălățeni, care au participat anul acesta la orele de educație antreprenorială.

Anul acesta, aproape 1.000 de liceeni de la 8 licee din 3 localități din județul Galați au participat la orele de educație antreprenorială, susținute de 5 antreprenori voluntari, în cadrul "Maratonului pentru Educație Antreprenorială", un parcurs educațional meticulos conceput pentru a-i susține în explorarea vocației și în dezvoltarea competențelor antreprenoriale aplicabile în mediul de afaceri real, și care culminează cu competiția de planuri de afaceri.

În cea de a doua ediție a ”Maratonului pentru Educație Antreprenorială”, începând cu luna ianuarie și până în prezent, au participat la orele de educație antreprenorială peste 12.000 de elevi din peste 130 de licee din 40 de localități din țară, din peste 20 de județe. Orele de educație antreprenorială au fost susținute de peste 150 de antreprenori. Semifinale ale competiției de planuri de afaceri vor avea loc și în județele: Alba, Arad, Argeș, Bihor, Brăila, Brașov, București, Buzău, Cluj, Constanța, Dolj, Giurgiu, Gorj, Iași, Neamț, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Timiș, Tulcea.

Marele premiu al semifinalei județene din Galați a fost adjudecat de echipa de elevi a Liceului Teoretic ”Emil Racoviță”, care au avut ca profesor coordonator pe Silion Bogdan George, cu proiectul PetIT, proiect care revoluționează îngrijirea animalelor de companie prin furnizarea de servicii medicale de urgență și rutină, consultanță specializată și o comunitate pentru schimbul de experiențe, totul accesibil instant și ușor, 24/7, pentru stăpânii de animale din zone urbane și rurale.

Pe locul al doilea s-a clasat proiectul TeenTalk Hub, o platformă online creată cu scopul de a veni în ajutorul adolescenților care suferă de diverse probleme precum:depresie, stres, anxietate, etc., proiect creat de elevii Colegiului Național ”Costache Negri” care au avut ca profesor coordonator pe Aciobăniței Virgil.

Locul al treilea a revenit proiectului Innovation For Future, platforma care facilitează conectarea comunității la viața locală prin promovarea evenimentelor și serviciilor, digitalizarea afacerilor, și oferă un flux informativ actualizat care ajută cetățenii să se organizeze eficient, proiect realizat de echipa Colegiului Național “Vasile Alecsandri” coordonată de profesorul Sorin Langu.

Cele trei echipe finaliste au fost răsplătite cu premii în bani. Echipa clasată pe locul I a primit un premiu în valoare de 3.000 de lei, cea de pe locul II a fost premiată cu 2.000 de lei, în timp ce echipa de pe locul III a fost recompensată cu 1.000 de lei. Mai mult decât atât, călătoria lor spre succes nu se oprește aici. Echipele finaliste vor participa la marea finală din București, unde își vor măsura forțele cu cei mai buni dintre cei buni.

Dr. Steve O. MICHAEL, Rectorul Universității Danubius, partener al semifinalei județene, s-a adresat liceenilor: "Vă îndemn să priviți cu atenție la nevoile celor din jur și să conștientizați că aveți soluții pentru acestea. Să știți că aveți în voi toate resursele necesare - talente, energie și inspirație - pentru a reuși în viață.”

Doina CUCU, vicepreședinta Consiliului Județean Galați, a declarat: "Acești copii minunați reprezintă viitorul nostru, și dorim să le transmitem că noi, la Consiliul Județean, suntem pe deplin angajați să susținem și să valorificăm acest potențial enorm. Ne asumăm promisiunea de a mobiliza și de a aduce în Galați cât mai multe resurse financiare posibile, din toate sursele de finanțare disponibile, pentru a sprijini ideile inovatoare ale acestor tineri. Obiectivul nostru este de a le oferi oportunitățile necesare pentru a-și investi creativitatea și energia aici, în inima comunității noastre, contribuind astfel la dezvoltarea și creșterea economiei locale.”

Aura MOZA, Inspectorul școlar pentru management educațional Galați, a subliniat importanța educației antreprenoriale pentru elevi: "Educația antreprenorială joacă un rol esențial în dezvoltarea tinerilor noștri, oferindu-le abilități profesionale valoroase și competențe de viață cruciale pentru succesul în carieră. Azi, elevii noștri, îndrumați cu dedicare de profesorii lor, au pășit în față pentru a-și prezenta visele și proiectele în cadrul Maratonului pentru Educație Antreprenorială. Vreau să subliniez că, în maratonul acesta, toți participanții sunt adevărați câștigători. Indiferent de rezultate, fiecare dintre voi a obținut o victorie personală, pentru că ați avut curajul de a împărtăși ideile voastre, permițându-le astfel să își ia zborul. Felicitări tuturor pentru participare și pentru pasiunea investită în proiectele voastre!"

Maria VERDEȘI, președinta CONAF Sucursala Galați, le-a transmis liceenilor: "Vă îndemn să visați, să munciți asiduu și să inovați. Vreau să mulțumesc din suflet tuturor antreprenorilor care au dedicat timp pentru a susține orele de educație antreprenorială. De asemenea, recunoștința mea se îndreaptă către profesorii care au coordonat echipele de liceeni, ghidându-i cu profesionalism și dedicare."

În deschiderea evenimentului Cristina CHIIRAC, președinta CONAF, a declarat: ”Semifinala Maratonului pentru Educație Antreprenorială de la Galați a arătat că dincolo de etichete gen Z, X, Y, există o parte a societății avide de inovație, de schimbare, de afirmare a unor crezuri și aptitudini. Avem copii talentați, care ne scutesc de efortul de a le găsi job-uri stabile în aparatul birocratic, scriindu-și singuri propriile meserii.

Raportul publicat de Fondului Monetar de Investiții arată că aproape 40% dintre joburile existente la nivel internațional sunt expuse la inteligența artificială care, conform Goldman Sachs ar putea înlocui până la 300 de milioane de locuri de muncă, până în anul 2030, fenomen care va afecta aproximativ 25% dintre sarcinile de muncă din SUA și Europa și chiar dacă pe noi adulții ne sperie, liceenii din Galați ne-au demonstrat nu numai că pot ține pasul cu schimbarea, dar o și pot stăpâni.

Temelia acestui proiect este VOCAȚIA și îmi place să cred că este datoria generației noastre să dăm încredere, forță, curaj și mai ales instrumente celor care sunt astăzi în sistemul de învățământ. Antreprenori sau nu, angajați sau angajatori, birocrați, artiști, medici, avocați, jucătorii pieței muncii de mâine își câștigă reperele astăzi, iar direcția trebuie să fie una sustenabilă, pozitivă și mai ales solidă.

Maratonul pentru Educație Antreprenorială, desfășurat în aproape jumătate de România, este un efort al unei pături sociale, numită generic antreprenori, pe suișul abrupt al curbei recunoștinței, iar eforturile sucursalei CONAF Galați au demonstrat că suntem reprezentativi, nu doar la nivel național ci și în comunitățile locale, atât de frumos definite cultural.

Îî adresez mulțumiri speciale lui Virgil Ianțu, pentru implicarea și sprijinul său necondiționat în descoperirea și cultivarea vocațiilor tinerilor noștri. Prezența sa alături de noi este un exemplu viu al faptului că, atunci când comunitatea se unește pentru un scop nobil, putem să ne asigurăm că viitorul este nu promițător.”

Participanții liceeni la eveniment au avut privilegiul de a se bucura de prezența inspirațională a lui Virgil IANȚU, care le-a oferit o perspectivă valoroasă și un model de succes demn de urmat: ”Pasiunea nu se descoperă stând pe loc, ci explorând diverse domenii, idei și activități. Este important să ne dăm voie să experimentăm, să greșim și, cel mai important, să învățăm din aceste experiențe. Pasiunea poate apărea din cele mai neașteptate locuri și momente, iar cheia este să fim mereu curioși și deschiși la noi oportunități.”

Evenimentul a fost moderat de Alexandru AGARICI, trainer și coach de public speaking/prezentation skills prin metoda proprie Expresivitatea Vorbirii. Proiectele au fost jurizate de: Cristina CHIRIAC - Fondatoare Flori de Ie, Președinta CONAF, Doctor în economie și autor, Nicoleta MUNTEANU - Vicepreședinta CONAF, Fondatoarea Kids In Business, Dr Adina ALBERTS - Președinta Asociației Medicale pentru Excelență în Sănătate și Președinta Patronatului Antreprenorilor din Domeniul Medical. fondatoarea E-Teledoc, Adrian COCORA - CEO & membru in CA la Fast Finance IFN SA, vicepreședinte la FDP-Protagoniști in Educație, Proprietar al Omni Point.

În timpul deliberării juraților, a urcat pe scenă câștigătorul ediției anterioare, Mario Vlaviano, liderul echipei de elevi a Colegiului Național „Gheorghe Munteanu Murgoci” din Brăila care au creat proiectul CITY BREAK, coordonat de profesorul Paul Pruș. Mario Vlaviano a făcut un apel la acțiune către tinerii prezenți, încurajându-i să își urmeze pasiunile, să colaboreze și să fie deschiși la noi oportunități de învățare. Tânărul le-a reamintit că, indiferent de rezultatele concursului, procesul de a crea și a inova este cel mai valoros premiu, unul care le va deschide uși către succesul viitor.

Acest program amplu beneficiază de o colaborare exemplară din partea inspectoratelor școlare județene, care își unesc forțele cu societate civilă pentru creșterea oportunităților educaționale și profesionale pentru liceeni. Maratonul pentru Educație Antreprenorială este susținut integral de companiile românești, care demonstrează astfel o încredere profundă în potențialul și viitorul României. Acest parteneriat între sectorul public, nonguvernamental și cel privat creează un ecosistem favorabil inovării și succesului, evidențiind o comunitate unită în susținerea aspirațiilor tinerilor.

Programul este susținut de Auchan România (Gold partner) și Vodafone Business (Brave partner).

Sponsori: Zimbria, Signature Aparthotel, AHA Print, Cofetaria Blanche, Imagine Plus, Happy flowers, Multiprint, Oryami, Robertino Bezman - fotograf, Rescont SSM, Sowiens.

Parteneri Media: AGERPFRES, Capital, Wall Street, Vocea Vâlcii, Financial Intelligence, The Woman, TV Brașov, Ultima oră, Media Consulta, Antena 3 Constanța, Săptămâna Financiară, La pas prin Brașov, Events Max, Energynomics, SpotMedia, Club Antreprenor, Business Mark, 365 Transilvania, Evenimentul Zilei, Revista Cariere, România Pozitivă, BIZ, Curs de Guvernare, Tranzit, EM360, Focus Energetic, City TV Constanța, Profit, Business Review, E-Femeia, Mașini Utilaje, Info Financiar, Bizzi Live, Chindia Media, Juridice, Obiectiv Vocea Brăilei, KLARMEDIA – monitorizare media.

În prima ediție a ”Maratonului pentru Educație Antreprenorială”, care s-a desfășurat timp de 150 zile, peste 5.000 de elevi din: Argeș, Bacău, Brașov, Brăila, Bihor, Buzău, Constanța, Galați, Neamț, Timiș, Tulcea și din municipiul București au participat cu entuziasm la orele de educație antreprenorială din fiecare județ, finalizate cu competiția care a desemnat cele mai bune planuri de afaceri, cu potențial și sustenabilitate.

Programul este iniţiat ca urmare a acordului de Parteneriat - PACTUL PENTRU EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ pentru susținerea și dezvoltarea competențelor antreprenoriale în rândul tinerilor, semnat de CONAF cu Ministerul Educației și Cercetării în anul 2019 și prelungit în anul 2022 pentru încă 4 ani.