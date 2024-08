Economie Companiile bulgare exportă prin Lidl de 25 de milioane de euro







Exportul companiilor bulgare cu Lidl a crescut cu 11,6% în prima jumătate a anului 2024, scrie Mediapool. 36 de companii bulgare au exportat bunuri în valoare de peste 47 milioane de leva în 27 de țări europene.

Marfă bulgărească de peste 8 milioane de euro a ajuns în magazinele Lidl din România

Peste 47 milioane de leva este exportul realizat de producătorii bulgari în rețeaua comercială europeană a Lidl pentru perioada ianuarie-iunie 2024. Cifra de afaceri la export a marcat o creștere de 11,6% față de aceeași perioadă a anului trecut.

În prima jumătate a anului 2024, împreună cu Lidl, un total de 36 de companii bulgare și-au exportat produsele în 27 de țări. Cea mai mare cifră de afaceri se realizează cu vecinii: România - cu 16,2 milioane de leva; urmată de Grecia - cu o cifră de afaceri de 12,7 milioane de leva; iar pe locul trei se află Germania - unde exporturile se ridică la 4,7 milioane de leva; urmată de Serbia - cu 3,1 milioane de leva.

„Cifra de afaceri în creștere la export a furnizorilor bulgari este o dovadă a bunei cooperări și a parteneriatelor de succes pe care le construim constant. Produsele fabricate în Bulgaria îndeplinesc toate standardele internaționale de calitate și corespund așteptărilor a tot mai mulți consumatori din străinătate. Anul acesta, pentru prima dată, am realizat şi un export mai serios de fructe și legume bulgărești și acest lucru ne bucură foarte mult, deoarece sperăm că această tendință pozitivă se va menţine. Angajamentul nostru privind sprijinirea accesului producătorilor bulgari pe noile pieţe internaţionale va continua şi ne aşteptăm să lucrăm tot mai bine împreună ”, a comentat Dragomir Iliev, manager al Departamentului pentru Achiziții de la Lidl Bulgaria.

Fructe și legume din Bulgaria ajung în țările vecine

Datorită Lidl, fructele și legumele din Bulgaria își găsesc de obicei o piață în țări precum Grecia, Cehia, Ungaria, România, Lituania și Letonia. În primele șase luni ale anului, exporturile de fructe și legume și-au dublat cifra de afaceri, printre produsele exportate fiind zmeură, vinete, pepene verde, cireșe, dovlecei, prune și castraveți.

Distribuția furnizorilor cu cea mai mare cifră de afaceri și a produselor de export cele mai căutate a rămas stabilă față de aceeași perioadă a anului trecut.

Producătorul de pâine și produse de panificație Heber are cel mai mare export pentru prima jumătate a anului 2024 în valoare de 9,4 milioane de leva, urmat de Klas Olio (ulei de floarea soarelui) cu o cifră de afaceri realizată în aceeași perioadă de 8, 6 milioane de leva. Printre cei mai mari furnizori bulgari de export din rețeaua europeană de vânzări a Lidl se numără NuHealt AD (producția de biscuiți și chipsuri de orez) cu o cifră de afaceri de 5,5 milioane de leva și Bella Bulgaria AD cu exporturi de 5, 1 milioane de leva.

Lactate și produse de panificație, exportate prin Lidl

Printre cele mai exportate produse pentru prima jumătate a acestui an se numără o serie de produse lactate, precum iaurt de bivoliță și de oaie, airan, brânză pentru grătar, crema de brânză, brânză de oaie și bivoliță, precum și unele tipuri de brânzeturi orientale - Topika, Burmali și Chechil - care sunt apreciate cel mai mult pe piața germană.

Cu rezultate bune pentru prima jumătate a anului și șanse serioase de creștere a volumelor de export este Tims Foods Ltd. Sub marcă proprie, compania exportă cozonac și chifle, iar anul acesta a început să exporte și chifle pentru hamburger sub marca proprie Lidl, în Croația și Serbia. Urmează să fie exportate chifle de hamburgher și în România.

Brandurile proprii ale Lidl sunt bine cunoscute consumatorilor din alte țări europene și, prin urmare, reprezintă o modalitate de succes pentru producătorii bulgari, parteneri ai Lidl, de a ajunge cu ușurință pe noi piețe și de a-și vinde produsele proprii.

(Traducerea: Mirela Petrescu, RADOR RADIO ROMÂNIA)