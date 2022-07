Compania Skittles a fost dată în judecată din cauza folosirii unei toxine în produsele sale. Este periculoasă pentru sănătate

Nivel crescut de dioxid de titan

În timp ce Mars, Inc, nu a comentat procesul, compania a declarat că utilizarea sa de dioxid de titan este „conformă cu reglementările FDA”. Cu toate acestea, procesul susține că persoanele care mănâncă Skittles „sunt la un risc crescut de a avea o serie de efecte asupra sănătății de care nu erau conștiente, care decurg din genotoxicitate – capacitatea unei substanțe chimice de a schimba ADN-ul”.

Procesul lui Thames continuă să susțină cum compania „știe demult despre problemele de sănătate generate” de dioxidul de titan și chiar a spus cu ani în urmă că va elimina treptat ingredientul chimic. Se afirmă că în 2016, Mars, Inc, s-a „angajat” să elimine TiO2 din produsul său, dar încă nu a făcut acest lucru.

Acest lucru vine în momentul în care Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a stabilit că dioxidul de titan „nu poate fi considerat sigur pentru consum”. Acest lucru a determinat țări precum Franța să interzică toxina, ceea ce a determinat Mars, Inc, să răspundă și să spună că vor respecta noul regulament.

Cu toate acestea, compania continuă să folosească dioxid de titan în SUA și nu a reușit „să informeze consumatorii cu privire la implicațiile consumului de toxic”, se arată în proces. Thames concluzionează că nu ar fi consumat Skittles dacă ar fi fost clar că produsul conține TiO2, dar eticheta este greu de citit.

Procesul intentat Skittles

„În schimb, pârâta se bazează pe lista de ingrediente care este prezentată sub formă de tipărire pe spatele produselor, a cărei citire este făcută și mai dificilă din cauza lipsei de contrast de culoare între font și ambalaj, așa cum se arată mai jos într-un modul în care consumatorii ar vedea în mod normal produsul în magazin”, se arată în proces.

Today a raportat că Thames solicită despăgubiri nespecificate pentru fraudă și încălcări ale legilor de protecție a consumatorilor din California. The US Sun a contactat Mars. Inc. cu privire la această problemă, dar nu a răspuns imediat pentru comentarii, potrivit The Sun.