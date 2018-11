Comoara Faimosului CRISTI PULHAC e Raluca, soția lui. O poveste demnă de filme de amor

Fostul fotbalist al lui Dinamo, „Faimosul” Cristi Pulhac de la Exatlon, cunoaște foarte bine Republica Dominicană, acolo unde concurează în acest moment în reality-show-ul de la Kanal D. Nu de altceva, dar el a mai fost, chiar la începutul relației cu superbă lui soție, Raluca, într-o vacanță de vis acolo, alături de amicii lor apropiați. A câștigat două titluri de campion cu Dinamo București, iar recent a afi rmat că ar vrea să revină în tricoul alb-roșu. Până atunci, însă, Cristi Pulhac (33 de ani) face spectacol la reality show-ului Exatlon România, difuzat de Kanal D.





A câștigat două titluri de campion cu Dinamo București, iar recent a afirmat că ar vrea să revină în tricoul alb-roșu. Până atunci, însă, Cristi Pulhac (33 de ani) face spectacol la reality show-ului Exatlon România, difuzat de Kanal D.

Frumoasa soție a fotbalistului spune că relația dintre cei doi a devenit serioasă chiar în Republica Dominicană, acolo unde, acum, Cristi încearcă să adune cât mai multe puncte pentru echipa lui: „Am fost în Republica Dominicană, în Punta Cana, de Revelion în 2013, împreună cu Cosmin Moți și iubita lui, dar și Dragoș Grigore cu soția lui, actualii nași ai noștri. A fost cea mai frumoasă vacanță a noastră, totul a fost perfect, ne-am distrat maxim, am văzut locuri superbe, plaje de vis cu nisip alb și mare turquoise, am înotat cu delfinii, am făcut snorkeling, ne-am dat cu skyjet-urile. Ne-au impresionat foarte mult dominicanii, care erau foarte veseli și bine dispuși non-stop, am dansat cu ei, am cântat, ne-au făcut să ne simțim foarte bine în țară lor, este o destinație minunată”.

Raluca speră ca soțul ei să-și amintească de momentele pe care le-au petrecut împreună în Republica Dominicană și, la Exatlon, să fie o sursă de forță și mai mare pentru el. „Că eu când îl văd acolo, visez cu ochii deschiși la momentele petrecute împreună”, ni s-a destăinuit Raluca.

Mai ceva ca-n povești

Toată povestea lor de dragoste este de ecranizat, Faimosul de la Exatlon cunoscând-o pe Raluca la un restaurant. „Pe Cristi l-am văzut prima dată la o masă într-un restaurant, eram amândoi cu prietenii, o parte din ei fiind prieteni comuni”, povestește, zâmbind nostalgică, frumoasa Raluca.

Cu toate acestea, Cristi Pulhac a fost învins de timiditate. „Nu am interacționat prea mult, îmi amintesc că am schimbat câteva vorbe și atât. Dar mi-a atras atenția fiind foarte carismatic”, mai spune ea. Și, ca un făcut, destinul i-a adus, la doar câteva zile, față în față, din nou. „La câteva zile distanță, eram cu mașina și căutăm un loc de parcare pe un bulevard din București. Mi-a ieșit el în cale, m-a salutat, m-a întrebat ce fac și s-a oferit să mă ajute cu locul de parcare. Apoi m-a invitat în oraș și, încet-încet, am început să ne cunoaștem”, ne-a spus Raluca. Nu a mai durat mult și și-au dat seama că sunt suflete pereche așa că, fără să stea pe gânduri, Faimosul Pulhac a cerut-o de soție, cei doi oficializandu-și, în cele din urmă, relația.

