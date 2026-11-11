Valeriu Munteanu a făcut o paralelă cu situația din vestul Europei, subliniind că autoritățile de la București trebuie să evite greșelile comise de alte state, unde lipsa unor strategii coerente și controalele deficitare au favorizat apariția unor grave probleme de infracționalitate.

„Europa plăteşte astăzi preţul unor decenii de politici migratorii incoerente, al controalelor insuficiente şi al incapacităţii unor guverne de a asigura respectarea legii şi integrarea celor primiţi pe teritoriul lor. În marile oraşe europene, de la Paris şi Bruxelles până la Berlin, Londra sau Stockholm, există cartiere afectate de criminalitate organizată, trafic de droguri, violenţe stradale şi conflicte între grupări infracţionale. În unele comunităţi, oamenii trăiesc cu sentimentul că autorităţile au pierdut controlul asupra siguranţei cotidiene. Violurile, tâlhăriile, agresiunile şi recrutarea tinerilor de către reţelele criminale sunt realităţi care trebuie combătute fără ezitare, indiferent de cetăţenia sau originea autorilor”, a declarat Valeriu Munteanu, deputat AUR.

Potrivit parlamentarului, România trebuie să acționeze preventiv, înainte ca fenomenele infracționale să se agraveze. Acesta a adus în discuție date concrete de pe plan local, semnalând atât creșterea rapidă a numărului de muncitori din afara Uniunii Europene, cât și dosarele recente în care au fost implicați cetățeni străini.

„România trebuie să înveţe din aceste eşecuri. Nu avem dreptul să aşteptăm apariţia unor probleme de securitate de aceeaşi amploare pentru a începe să acţionăm. În ultimii ani, România a înregistrat o creştere semnificativă a numărului lucrătorilor proveniţi din state din afara Uniunii Europene.

Această evoluţie trebuie însoţită de mecanisme eficiente de verificare, monitorizare şi control. Un fenomen deosebit de îngrijorător îl reprezintă apariţia unor reţele de criminalitate organizată implicând cetăţeni străini veniţi în România. În iunie 2026, DIICOT a destructurat, în Bucureşti şi Ilfov, o grupare de traficanţi de droguri formată din cetăţeni srilankezi, dintre care nouă au fost arestaţi preventiv. Alte anchete au vizat reţele de trafic de migranţi şi exploatarea prin muncă a unor cetăţeni asiatici, inclusiv prin violenţă şi lipsire ilegală de libertate”, a transmis Valeriu Munteanu, deputat AUR.

În intervenția sa, deputatul AUR a abordat și aspectele de sănătate publică, amintind de cele două cazuri de lepră depistate la finalul anului 2025 la Cluj-Napoca. Totodată, el a semnalat o creștere a solicitărilor pentru reîntregirea familiilor, cerând verificări amănunțite pentru toate persoanele care intră și rămân în țară.

„La fel de importantă este dimensiunea sanitară a migraţiei. În decembrie 2025, la Cluj-Napoca au fost confirmate două cazuri de lepră, la două tinere imigrante din Asia care lucrau la un salon SPA. Acest episod evidenţiază importanţa supravegherii epidemiologice, a depistării precoce a bolilor infecţioase şi a cooperării dintre instituţiile responsabile de imigraţie şi cele sanitare. Datele Inspectoratului General pentru Imigrări arată că în unele judeţe numărul cererilor pentru reintregirea familiilor s-a dublat, majoritatea solicitărilor venind de la muncitori din Nepal, Sri Lanka şi India. În aceste condiţii suntem în prezenţa unor elemente de imigrare în masă”, a precizat Valeriu Munteanu, deputat AUR.

Reprezentanții AUR afirmă că votul din Parlament deschide calea unei evaluări riguroase a modului în care statul își exercită atribuțiile de control în domeniul migrației. Formațiunea subliniază că protejarea siguranței publice, aplicarea legii, prevenirea migrației ilegale și combaterea rețelelor infracționale trebuie să fie priorități ale autorităților. Conducerea noii comisii parlamentare de anchetă a fost preluată de deputatul AUR Valeriu Munteanu, ales în funcția de președinte.