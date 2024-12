Politica Comisia Europeană a transmis TikTok o nouă solicitare de informaţii. Compania are dat multe explicații







Comisia Europeană a transmis TikTok o nouă solicitare de informaţii. Comisarul european pentru servicii digitale, Henna Virkkunen, a anunţat că Bruxelles-ul a trimis către TikTok o nouă cerere urgentă de informaţii. Compania trebuie să dea explicații pentru operaţiunile de dezinformare înainte de weekendul electoral din România.

Comisia Europeană a transmis o nouă solicitare

„Suntem îngrijoraţi de indicii din ce în ce mai numeroase privind o operaţiune de influenţă online străină coordonată care vizează alegerile în curs din România, în special pe TikTok”, a scris pe X comisarul Henna Virkkunen.

Comisarul european a declarat că Bruxelles-ul a luat măsuri în privinţa TikTok în temeiul legii comunitare referitoare la serviciile digitale (DSA). S-a trimis o cerere urgentă de informaţii către companie, „în lumina ultimelor informaţii declasificate”, după ce joi a emis deja un ordin de păstrare a datelor care acoperă întreaga perioadă electorală.

Comisia Electorală a emis un apel către TikTok referitor la „remedierea urgentă” a politicilor sale de moderare şi amplificare şi la respectarea reglementărilor electorale prevăzute de DSA.

Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Regnier a declarat că oficialii Comisiei sunt „îngrijoraţi de indicii privind operaţiuni de influenţă online străine coordonate care vizează alegerile din România, în special pe TikTok” şi acesta este motivul pentru care Comisia a luat o măsură suplimentară în cadrul DSA.

TikTok are de dat multe explicații

„Comisia a trimis către TikTok o nouă solicitare de informaţii, de data aceasta solicitând platformei să transmită observaţii cu privire la problemele ridicate în documentele de informaţii care au fost declasificate de autorităţile române, precum şi informaţiile transmise şi acţiunile întreprinse de TikTok ca urmare a acestor aspecte”, a spus Regnier.

Tik Tok are la dispoziție doar 24 de ore

Purtătorul de cuvânt a spus că TikTok are obligaţia de a furniza Comisiei toate aceste informaţii în termen de 24h. El a explicat că acest termen este atât de scurt „tocmai pentru că TikTok trebuie să îşi intensifice resursele pentru a contracara manipulările de informaţii înainte de alegerile din weekend-ul care urmează”.

„În ceea ce priveşte elementele generale despre care ştiam, am luat, aşa cum am spus, măsuri rapide. Adică, deja săptămâna trecută, pe 29 noiembrie, am emis o cerere de informaţii, una iniţială. Am avut o masă rotundă cu platforme online foarte mari şi cu un coordonator naţional al serviciilor digitale din România. Ieri, am emis ordine de reţinere către platformă, deci s-au luat măsuri. Acum, de ce a fost emisă această cerere de informaţii ?

Aceasta se referă în mod specific la documentele declasificate, adică acestea au fost declasificate de autorităţile române pe 4 decembrie, serviciile Comisiei, am spus-o ieri, au avut timp să le primească şi să le evalueze şi, pe baza evaluării noastre, am decis să trimitem o altă cerere de informaţii către TikTok, pentru că vrem mai multe informaţii în mod specific despre aceste documente declasificate”, a explicat Thomas Regnier.