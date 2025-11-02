Comisarul „cu mâinile curate” ar fi împlinit 94 de ani! I s-a zis „ultimul dac de pe Columnă”. Ilarion Ciobanu este o poveste în sine, a omului care într-un anumit regim, a reușit în viață ca autodidact.

Ilarion Ciobanu are o poveste de viață după care s-ar face filme. Biografia sa seamănă cu a lui Anton Pann, „fiul Pepelei”, cu a lui Anthony Quinn, actorul de care jurai că a fost grec. Numele lui Ilarion Ciobanu ar provoca oricând ceartă între profani pe motivul dacă era sau nu ardelean.

Ilarion Ciobanu a fost mereu caracterizat de o replică dintr-un film: „sunt pe jumătate român, dar jumătatea aia mare”. S-a născut în Ciucur-Mingir, Regatul României, azi în Moldova de peste Prut, la 28 octombrie 1931. Viața sa a fost dură. Orfan de tată, crescut de mamă, a ajuns la Constanța. Aici l-a cunoscut pe un alt mare actor de geniu, Jean Constantin. Cei doi au lucrat inclusiv ca hamali în port. Ilarion Ciobanu a făcut meserii nenumărate, muncitor, agricultor, tractorist, hamal. S-a zbătut enorm până când i-a împlinit mamei visul de a avea o haină de blană contra gerurilor proverbiale ale Constanței de odininioară.

A ajuns la București, a făcut între 1948 și 1962, rugby de performanță la „Grivița”. I se spunea „Claris”. Cum adversarii, cu greu ar fi trecut de „placajul” lui, i s-a mai spus „Gloaba”. Nu era o jignire, pur și simplu nu se mișca din locul unde trebuia să nu lase adversarul să treacă. A ajuns să se înscrie la IATC, numai că nu agrea teatrul. De aceea, a decis să abandoneze IATC pentru a juca în filmul „Setea”.

Lui Ilarion Ciobanu, i s-a deschis drumul. Evident, în numele corectitudinii istorice trebuie să spunem că regimul comunist de atunci se baza pe cinematografie ca motor de propagandă și de a atrage masele. Nu doar să fie proiectate filme aduse de afară ci să se facă filme. Era nevoie de actori, nu doar care urmau IATC. Ei mergeau spre teatre, apoi spre film. Ilarion Ciobanu a fost exclusiv actor de film și chiar regizor de film.

Actorul l-a jucat pe dacul Gerula în Columna, a fost comisarul Roman atât în seria cu Sergiu Nicolaescu dar și în seria paralelă. A fost Gherasim, cârmaciul din Toate pânzele sus! - unul din puținele roluri „dobrogene”, regiunea unde a copilărit. A fost ardeleanul justițiar Traian Brad alături de Ovidiu Iuliu Moldovan, Ion Brad. A jucat roluri de țăran ardelean în O vară cu Mara, de țăran din Deltă într-un alt film artistic românesc.

A jucat și în celebra serie Lumini și Umbre, rolul tatălui familiei. A mai jucat roluri de activist în Facerea Lumii, de jurnalist în Fapt Divers. Își intra ușor în rol, interpreta în maniera sa unică, de acea fiind unul din cei mai iubiți actori români.

Actorul a jucat după 1989 roluri de mai mică importanță. A fost „contele” din Crucea de Piatră, bunicul din serialul Ochii care nu se văd, marinarul-tâlhar din „Terente-regele bălților”.

Florin Piersic și-a amintit o scenă petrecută la filmările de la „Columna”. Piersic juca rolul romanului pe care Gerula, jucat de Ilarion Ciobanu, îl orbea ca urmare a pedepsirii unui viol făcut de roman asupra unei tinere de origine dacă.

Una din replicile lui Gerula din film era „Ce căutați în munții noștri...”. Actorul spune că, la finalul filmărilor, masa era separat pentru daci și romani. La un moment dat, Ilarion Ciobanu vrea să o invite la dans, la petrecere, pe secretara reprezentantului internațional, filmul fiind coproducție.

Actorul s-a apropiat de doamna în cauză și a întrebat-o în franceza pe care o știa cât de cât ca autodidact: „Dansez?” Florin Piersic a spus: „Jur mă, ciocoflenderilor că s-or oprit tote trenurile pe linii, când o zis Ilarion, „Dansez”? Reprezentantul internațional l-a refuzat în numele doamnei, spunând sec „No, Ilarion”!

Florin Piersic își amintește cum Ilarion Ciobanu și-a dat cușma dacică pe ceafă și a strigat ca-n film, mai să-l „umfle” pe interlocutor: „Măăăăă.... Ce căutați în Munții noștri????”

Marele actor Ilarion Ciobanu ne-a părăsit la 7 septembrie 2008, la București.