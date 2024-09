Justitie Comisar din fruntea IPJ Dâmbovița, anchetat de DNA. Ar fi ajutat un fugar







Scandal la IPJ Dâmbovița. Adjunctul inspectorului șef a ajuns în atenția DNA, după ce ar fi ajutat o persoană urmărită la nivel internațional. Acesta a fost plasat sub control judiciar.

Anchetă în IPJ Dâmbovița. Inspector acuzat de favorizarea infractorului

Denis Pîrvu, adjunctul inspectoratului șef de la IPJ Dâmbovița, a fost plasat sub control judiciar. Acesta este anchetat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, după ce ar fi ajutat un urmărit internațional să fugă.

Conform procurorilor, comisarul este anchetat pentru favorizarea făptuitorului, abuz în serviciu cu scopul obținerii unor foloase materiale, dar și pentru fals intelectual.

I-ar fi dat indicații persoanei urmărite internațional

Faptele susținute de procurorii fac referire la perioada iulie 2023 – august 2023. Inculpatul ar fi ajutat o persoană să se sustragă unui Mandat European de Arestare. Astfel, deși deținea numărul de telefon al fugarului, comisarul nu l-a oferit anchetatorilor. În plus, acesta coresponda cu persoana vizată în dosarul respectiv.

Din acest motiv, inspectorul a îngreunat activitatea colegilor săi.

Procurorii arată că inspectorul „i-ar fi dat indicații persoanei urmărite să nu vorbească cu o persoană întrucât există posibilitatea că terminalele mobile ale acestuia să fie interceptate”.

„Ulterior, în cadrul unui raport înregistrat la Inspectoratul Județean de Poliție Dâmbovița ar fi menționat în mod nereal faptul că inculpatul urmărit l-ar fi contactat pe el, iar în cadrul corespondenței cu Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești ar fi susținut că, în urmă verificărilor efectuate, inculpatul care se află dat în urmărire internațională nu a fost găsit, deși în realitate comisarul șef de poliție Pîrvu Denis deținea informațîi despre acesta și coresponda cu el.”, arată procurorii.

IPJ Dâmbovița, în atenția DNA

Comisarul a fost plasat sub control judiciar. Pe durata acestei măsuri, adjunctul inspectorului șef trebuie să respecte o serie de cerințe. Astfel, pe parcursul cercetării, acesta nu are voie să își îndeplinească atribuțiile de inspector sau să comunice cu persoanele implicate în dosar. În plus, comisarul nu poate folosi arma din dotare.