Combinat siderurgic, pe punctul de a deveni obiectiv strategic. Sunt așteptate noi investiții

Combinat siderurgic din Galați, pe punctul de a fi declarat strategic de către Guvernul României. Europarlamentarul Dan Nica anunță că măsura are scopul de a-l face eligibil în cadrul proiectului STEP.

Combinat siderurgic, vizat de investiții cu bani europeni

Platforma „Tehnologii strategice pentru Europa” (STEP) este răspunsul european la necesitatea de a stimula investițiile în tehnologiile critice în Europa.

STEP urmărește să consolideze, să stimuleze și să orienteze fondurile UE, existente și noi, către investiții în tehnologii profunde și digitale, ecologice și biologice în UE, precum și către persoanele care pot implementa aceste tehnologii în economie:

„În cadrul negocierilor pe directiva STEP care prevede finanțarea pentru industriile cu emisii zero de bioxid de carbon am reușit introducerea și a industriilor care contribuie la realizarea echipamentelor și a construcțiilor necesare pentru instalațiile care au emisii zero de bioxid de carbon. Am preluat lista Net-Zero Industry Act (NZIA) care spune că Guvernele pot decide care activități sunt strategice”, a anunțat europarlamentarul Dan Nica.

Guvernul declară proiecte strategice, iar ulterior se primesc finanțări de la Uniunea Europeană

Combinatul siderurgic de la Galați devine eligibil de investiții prin programul STEP:

„În speță, combinatul de la Galați poate fi declarat strategic de către Guvernul României. În momentul respectiv devine eligibil prin programul STEP care are o componentă de câteva miliarde de euro. Acești bani pot fi cheltuiți doar de acele state membre și regiuni care au Produsul intern brut mai mic decât 80 la sută din media Uniunii Europene.

România și Galațiul se încadrează în această chestiune. Astfel, poate fi finanțat combinatul pentru a-și finaliza procesele de modernizare a instalațiilor de producere a oțelului.

Guvernele declară proiecte strategice, iar combinatul devine eligibil pe STEP”, a precizat Dan Nica, liderul delegației PSD din Parlamentul European, potrivit Adevărul.

În Galați este cel mai mare combinat siderurgic din sud-estul Europei

Zeci de companii au dat în judecată cel mai mare producător de oțel din sud–estul Europei, combinatul Liberty Galați. Compania spune că sunt puține cazuri între mulții săi furnizori și în curs de soluționare. Se pare că siderurgia europeană este afectată de inflația globală și războiul din Ucraina.

Mai multe firme se plângeau că nu au primit sume mai mari de 40.000 de lei, de mai bine de 90 de zile. Era vorba despre facturi pentru bunuri/servicii prestate.

Nu sunt primele cereri de insolvență împotriva fostului Sidex. De aproape un an, din toamna lui 2022, s-au adunat aproximativ 40.