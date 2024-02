Comasarea alegerilor ar perturba mai puțin școlile

La nivelul partidelor se poartă în continuare discuții legate de comasarea alegerilor. Europarlamentarul Mihai Tudose a confirmat că cei din PSD nu au reușit să găsească o variantă în acest sens. De alttfel, oficialul susține că în cazul în care scrutinele nu vor fi organizate simultan, activitatea din cadrul unităților școlare va fi afectată.

Comasarea alegerilor, noi tensiuni între partide

De la începutul anului, subiectul comasării a ocupat scena politică. După negocieri îndelungate, reprezentanții celor două puteri din coaliție nu au găsit o variantă comună. Europarlamentarul PSD Mihai Tudose susține că discuţiile legate de comasarea alegerilor sunt departe de a fi încheiate.

”Lumea la un moment dat devine ostilă la acest exerciţiu democratic. ”, a spus acesta.

De altfel, Mihai Tudose este de părere că în cazul în care nu se va lua o decizie în acest sens, activitatea din școli va fi perturbată. Oficialul a precizat că discuții pe această temă au fost purtate inclusiv cu reprezentanții partidelor de la nivel local.

„Eu încă nu ştiu să se fi hotărât, că sunt discuţii, vom avea discuţii în continuare. Am consultat, am fost în ţară, prin Ardeal, am avut săptămâna trecută consultări cu toate organizaţiile şi a fost o întrebare adresată deschis, există această variantă.”, a spus oficialul.

Liderii locali, deschiși spre această variantă

Totodată, europarlamentarul a subliniat că majoritatea liderilor locali sunt de acord cu varianta comasării.

„Cam 95 la sută au spus că nu e o variantă rea. Din motive de confuzie a electoratului, ne chemaţi în fiecare duminică la vot. Ar trebui să vină cam de 5 ori la vot”, a adăugat Mihai Tudose.

Reprezentantul PSD a amintit că alegerile europarlamentare nu pot fi mutate având în vedere prevederile constituționale. De asemenea, regula se aplică și în cazul celor parlamentare.

„Lumea la un moment dat devine ostilă la acest exerciţiu democratic. (…)Este o idee, să vedem, dacă părţile bune sunt mai multe decât părţile rele. Nu este făcută această comasare împotriva cuva, că am auzit voci că, dom’le, comasarea asta e făcută împotriva la nu ştiu ce partid (…) Când plouă, plouă pe toată lumea”, a spus Tudose.

Comasarea alegerilor, economie la bugetul de stat

Liderii coaliției spun că varianta comasării presupune costuri mai reduse pentru organizare. Europarlamentarul Mihai Tudose susține că motivul economic invocat în coaliție nu ar fi unul pertinent.

”Argumentul financiar e o tâmpenie. Auzeam ieri o chestie genială. Dom’le, vrem chestia asta fiindcă din banii economisiţi dăm la pensii acei 10 la sută. Şi la anul ce mama naibii mai comasăm ca să mai avem? Comasăm vinerea cu marţea? Sunt nişte colegi care nu ratează nicio ocazie de a fi ridicoli absoluţi”, a precizat Tudose.

Europarlamentarul a subliniat că În proporție de 90%, coaliția va opta pentru comasarea alegerilor.

„Dacă e peste 51 la sută, e ok. Personal cred că peste 90 la sută. Nu există impediment legal să comasăm alegerile”, a declarat Tudose.

De asemenea, acesta a amintit că la această variantă apelează și alte state.