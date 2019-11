Despre Mama Omida a auzit tot românul, dar mult mai puțini știu că puterea ei a fost moștenită de fiul ei cel mai mare, Viorel Motoi. De altfel, Motoi locuiește și astăzi în casa Mamei Omida, alături de soția sa, și ea vrăjitoare de top, pe nume Vitrina. Viorel Motoi este considerat un om drept, înțelept și chiar este un fel de lider ai țiganilor din Sectorul 1. Și, supărat de efuziunile unor candidați la președinție, Motoi a dat adunarea vrăjitoarelor, îm duminica turului 1. Scopul? Susținerea, prin vrăji, descântece și alte metode specific, candidatului preferat: Viorica Dăncilă.

Numele și Sabatul nocturn

Într-un editorial publicat în Republica, cunoscutul jurnalist CTP explica originile numelui Dăncilă. Conform acestuia, Dăncilă este un nume de sorginte țigănească, el provenind de la expresia ”den ci”, adică ”dă-mi ceva”. Poate aceasta este și explicația mobilizării generale a vrăjitoarelor din Sectorul 1, care, după cum se știe, fac parte din comunitatea rromă. Dar să trecem la metafizică. Sâmbătă spre duminică, la miezul nopții, cele mai de seamă vrăjitoare s-au strâns la baltă (undeva pe Străulești, din câte am înțeles). Deși am cerut insistentă să fiu de față, singurul bărbat primit la acest conclav a fost Viorel Motoi, și asta pentru că este vrăjitor. În rest, niciun alt muritor nu a participat la Sabatul vrăjitoarelor. Mi s-a relatat că s-au făcut vrăji puternice, s-au rostit descântece, totul pentru a-i slăbi pe inamicii electorali ai Viorcăi Dăncilă, și a-I netezi acesteia drumul spre Cotroceni. A doua zi, mobilizarea a fost chiar exemplară. Îmbrăcați în straie de sărbătoare, etalând bogății fără număr, țiganii au mers la vot. Pentru conformitate trebuie amintit și faptul că, folosind puterea rețelelor de socializare, Motoi a lansat un apel video și către țiganii aflați prin Europa, evident, tot pentru Dăncilă. Acțiunea de sâmbătă noaptea, însă, n-a fost decât ”uvertura”, vrăjitoarele urmând să lucreze întreaga duminică pentru Viorica Dăncilă.

Pauza de masa, un chiolhan împărătesc

Întoarse de la votare, vrăjitoarele și familiile lor au luat o pauză de masa, undeva în curtea unei vile din Băneasa. În afara curții, printer merțane albe ca neaua, s-a pus de un grătar uriaș. Doi viței se perpeleau la foc mic, cârnații sfârâiau destoinic înconjurați de sute de mici. La o parte, un ceaun imens în care dospea o mămăligă mare cât o zi de post. Antreurile erau deja pe mese, vinul și apa mineral erau aduse cu navetele. După ospăț, urma încă o sesiune de vrăjitorie pro Dăncilă. Vrăjitoarea Vitrina a dat în cărți pentru Evenimentul Zilei și ce a citit ea acolo nu i-a prea plăcut, așa că a anunțat că mai trebuie făcute eforturi, inamicii fostei doamne premier fiind încă prea puternici. Cred că Vitrina a făcut de fapt un soi de micro exit poll cu cărțile ei de Tarot. La o masa umbrită, vrăjitoarea Maria Câmpina și fetele sale pregăteau cele trebuincioase pentru o nouă tranșă de descântece: apă neîncepută, multe buruieni de leac, apă sfințită, niște vase cu prafuri, câteva rădăcini uscate cu un bizar aspect de șopârle preistorice. După masa foarte bogată, vor pleca iarăși spre baltă. Vitrina îmi explică cum că vrăjile făcute în apropierea unei ape care nu curge sunt mult mai puternice pentru că demersurilor lor li se adaugă și puterile duhurilor apei. Brrrr.

Descântec pentru Veo

După multe insistențe, am reușit să aflu unul dintre descântecele folosite pentru curățirea și întărierea Vioricăi Dăncilă. Soția lui Motoi, vrăjitoarea Vitrina este cea care mi l-a șoptit pe ascuns: ”Lumină luminată, putere neîntristată/ Coboară către noi, vindecă-I pe cei goi/ Ridică dintre noi, apără pentru noi/ Viorica să aibă tărie/ Dușmanii să nu mai vie/ Dreptate să-i fie, curat să gândească/ Țara să înflorească/ Viorica să fie mereu la șefie/ Iraba rea să n-o atingă/ sufletul să nu-l frângă/ Inamicii să se-nmoaie/ goniți de strigoaie/ Gândul bun s-o ajute/ Și să-i dea virtute/ Cei răi să dispară, huliți cu ocară/ Femeia aleasă să se primenească/ Ca Soare să fie, ajuns la chindie/ Vrajă sau farmec din cale să iasă/ Pe Viorica să n-o umilească/ Cu tărie și har, să ne izbăvească iar/ Să fie invingătoare/ Peste neam, pân la mare…”. Cică mai sunt și altele, dar mult mai puternice, care zguduie eterul, trezesc forte nebănuite. Deja, la ora la care citiți aceste rânduri probabil că știți cine merge în turul 2, deci știți dacă aceste farmece au avut efectul scontat.

Rică, fante de Obor,e pistol cu apă

Despre Viorel Motoi, zis Gongoi, ca nom de guerre, este un tip aparte. El face parte din tagma șmecherilor anilor 80, băieți de oraș, descurcăreți și smardoi. L-a cunoscut pe Cristofor, a fost leat cu Fane Spoitoru, a stat lângă Topcanezu, se cunoaște foarte bine cu Aurică Papuașu, și, nu în ultimul rând, este cumnatul vestitului Pian, regele șuților de buzunare. Altfel spus, soția sa, Vitrina, este sora lui Pian. Dacă stai la povești cu Motoi, vei auzi despre fapte incredibile și aventuri de mahala cum altele nu sunt. Dacă Miron Radu Paraschivescu l-ar fi cunoscut pe Gongoi, altfel ar fi arătat volumul ”Cântice țigănești”, și în special poema Rică. Rică, fante de Obor a fost înjunghiat de un țigan mai mărunțel ” Și când a sosit Salvarea/din el mai ardea… țigarea.”. Viața bate de departe imaginația oricui.

