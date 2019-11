Florinel Coman e de părere că ratingul primit în cel mai popular simulator de fotbal din lume nu-l reprezintă. Atacantul în schimbul căruia Gigi Becali speră să obțină 25 de milioane de euro a făcut dezvăluirea într-un interviu pentru FRF.

„Nu. Eu consider că meritam mai mult. Am văzut și eu și am jucat și eu FIFA și cred că meritam mai mult”, a declarat Florinel Coman.

Florinel Coman a crescut în academia lui Gică Hagi. Atacantul de la FCSB a mărturisit cel mai important lucru pe care l-a învățat de la idolul său.

„Să muncești foarte mult la antrenament, pentru că la fel cum te antrenezi, așa joci”, a declarat atacantul lui FCSB.

Florinel Coman, „mina de aur” a lui Gigi Becali

Zilele trecute, Gigi Becali a mai făcut o declarație bombastică cu privire la Florinel Coman. Patronul lui FCSB spune că jucătorul care ar fi în vizorul lui City va ajunge să valoreze 150 de milioane de euro.

„Am primit un telefon și am cerut 25 de milioane pe Coman. Intermediarul a spus că banii nu sunt o problemă. Faptul că negociem înseamnă că nu s-au speriat de sumă.

Florinel acum face atât, dar valoarea lui e de 100, 150 de milioane de euro, asta va fi cota lui peste un an sau doi”, a afirmat Gigi Becali, potrivit Pro X.

