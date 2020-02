Joi, 13 februarie, s-a lansat la apă, la Șantierul Naval Damen, din Galați, prima navă militară (o corvetă de ultimă generație) construită în întregime în Romania. Beneficiarul corvetei este armata Pakistanului.

Printre invitații la acest eveniment s-a numărat și Florian Coldea, fost prim-adjunct al directorului SRI. Acesta a venit îmbrăcat în uniformă de general, cu cămașă albă și eghilet. Coldea s-a așezat lângă contraamiralul de flotilă Mihai Panait, comandantul Flotei Române, arată Ștefan Trașcă, președintele Fundației Europene pentru Sănătate, într-o postare pe Facebook.

Interesant este că în dreptul numelui g-ralului (r) Florian Coldea stătea scris Former Deputy Minister of Armaments. Dintre multele funcții ocupate în carieră nu o regăsim, totuși, și pe cea de ministru Adjunct al Apărării. Să nu fi știut asta organizatorii? Sau s-a considerat că Former Deputy Minister of Armaments sună mai bine decât Former Deputy of Romanian Intelligence Service?

Te-ar putea interesa și: