Colaborare de mare succes! Smiley a dat lovitura și a făcut totul fără ajutor. „Să vezi, ca să crezi!”

Smiley și Șatra B.E.N.Z. au lansat piesa „Bani mulți („Fii tot ce poți”)”. La doar o săptămână de la prima ei audiție în spațiul public, aceasta a ajuns în topuri pe Youtube și Spotify, iar fanii au avut o mulțime de întrebări pentru artiștii lor preferați. Una dintre curiozități a fost despre realizarea videoclipului. Vedetele au povestit că s-au axat pe simplitate și că au folosit doar telefonul mobil.

„Să vezi, ca să crezi! Am primit foarte multe comentarii și reacții după lansarea piesei cu Șatra B.E.N.Z., cele mai multe ne cereau să mergem mai departe cu ea, să nu ne oprim la audio, că oamenii vor să ne vădă, de parcă n-ar crede că noi am făcut o piesă împreună până nu ne și văd cu ochii lorJ. Mi s-a părut tare și am vorbit cu băieții să facem repede un clip simplu și nebun, așa cum e și piesa noastră. Așa că am decis să facem, așa cum fac toți copiii din ziua de azi, un clip simplu, filmat doar cu telefonul, ca să fie dinamic, firesc și să ne arate așa cum suntem.”, a povestit Smiley despre ideea clipului filmat integral cu telefonul, ce poartă semnătura regizorală al lui Ramon Laurențiu Militaru.

Smiley a dat lovitura!

Super Ed, Keed, Lu-K Beats, Nosfe, cei patru artiști din trupa Șatra B.E.N.Z.,nu vor să încheie cobalorarea cu Smiley aici: „Pentru Șatra B.E.N.Z. colaborarea cu Smiley a reprezentat oportunitatea de a compune și interpreta muzică alături de un artist pe care îl admiră și respectă. A reprezentat, de asemenea, o bună ocazie de a experimenta o zonă muzicală diferită semnificativ de a noastră. Cel mai mult din acest proiect ne place rezulatul final, adică piesa. Ne dorim ca atunci când ascultă melodia, oamenii să se simtă inspirați și cu dorința de a deveni cea mai bună versiune a lor.”, au mărturisit artiștii din Șatra B.E.N.Z. despre colaborarea din „Fii tot ce poți”.

Colaborarea lui Smiley cu îndrăgita trupa a fost extrem de neașteptată pentru fani, dar s-a bucurat de un real succes.

„Fii tot ce poți” este parte din coloana sonoră a filmului „Legații”, regizat de Iura Luncașu. Smiley și Șatra B.E.N.Z. nu lipsesc din peliculă, iar premiera va fi pe 20 aprilie, pe Netflix.

Mai multe persoane au lucrat la piesa „Bani mulți („Fii tot ce poți”)”, printre care și Roland Kiss, Lucian Nagy, Andrei-Tiberiu Maria (Smiley), Vlad Munteanu (Doc), Emilian Nechifor, Nosfe, Keed, Super ED, PRNY, versurile scrise de Andrei-Tiberiu Măria (Smiley), Darius Vlad Cretan (Nosfe), Bogdan David Ioniță (Keed), Catalin Guta (Super ED), Vlad Munteanu (Doc), Emilian Nechifor și producția muzicală realizată de Roland Kiss, Lucian Nagy.