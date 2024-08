Politica Codrin Ștefănescu nu mai vrea să audă de Dragnea: Un călău







Fostul deputat PSD Codrin Ștefănescu s-a retras din politică, dar susține că a ținut legătura cu foștii colegi. El a spus că are mii de mesaje în telefon și că politicienii îl roagă să se întoarcă. Acesta a mai declarat că este șocat de ce se întâmplă în țară în ultima vreme.

„Și acum am un stres… Chiar dacă am renunțat la politică, mă sună foștii colegi, mă sună și din opoziție, mă bat la cap să revin. Dar ce nu înțeleg ei e că eu am nevoie de liniște acum. Am dormit cu doamna cu coasa în pat. Când ajungi la acea limită îți schimbi percepția. Astfel simți cafeaua și țigara de dimineață”, a spus el.

Codrin Ștefănescu, ignorat de Iohannis

Ștefănescu, care a fost diagnosticat cu cancer în 2022, a spus că președintele Klaus Iohannis a fost singurul care nu l-a sunat. El a declarat că Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă l-au contactat inclusiv când era în spital.

„M-au sunat toți, mai puțin Iohannis. Ciolacu și Ciucă au ținut legătura cu mine cât puteam vorbi, după ce am fost internat. Dar trebuie să înțeleagă că sunt supus unui tratament obligatoriu. Abia în decembrie se face un an. Medicii mi-au spus clar că dacă uit să iau o pastilă la ora la care am obișnuit organismul, mă dau iar peste cap”, a completat acesta.

Nu mai vrea să audă de Liviu Dragnea

Fostul deputat PSD a spus că Liviu Dragnea nu l-a mai băgat în seamă, dar că nu l-a supărat acest lucru. Ștefănescu a declarat că un om care umblă cu Florian Coldea nu este uman și că nu are nicio legătură cu realitatea.

„Dragnea nu m-a sunat niciodată. Un om care umblă cu Coldea, nu este uman. Nu are legătură cu realitatea. Când iei masa cu călăii, și tu ești un călău, n-ai cum să ai sufletul deschis pentru drama prin care trece cineva”, a mai spus Codrin Ștefănescu.

Când se întoarce Codrin Ștefănescu în politică

Ștefănescu a mai spus că el a făcut guverne, dar că nu s-a pus niciodată pe vreo listă de parlamentar. El a declarat că nu a fost vânător de funcții ca ceilalți. Acesta a mai zis că va decide dacă se va întoarce în politică după tratament.

Fostul deputat PSD este de părere că principalul factor declanșator a fost stresul, care i-a scăzut imunitatea. El a zis că a luat un somnifer puternic într-o perioadă și că i-a distrus imunitatea. ”Am primit un cocktail care mi-a distrus imunitatea”, a spus Codrin Ștefănescu pentru Fanatik.