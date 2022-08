Codrin Ștefănescu, noi acuzații pentru Liviu Dragnea: Am spălat de păcate vechi și noi, un mic monstru”

Codrin Ștefănescu a transmis un nou mesaj în care vorbește despre relația sa cu Liviu Dragnea și despre motivele care au dus la ruptura dintre ei. El susține că i-a fost alături lui Liviu Dragnea, pe parcursul ultimilor ani, în ciuda trecutului, sperând că acesta s-a schimbat în închisoare.

„Și să vă cer iertare, în mod public, pentru că în ultimii ani am susținut și am spălat de păcate vechi și noi, un mic monstru! Dar am sperat că acest om se va schimbă radical, va ieși din siajul sistemului coldisto-securist în care s-a bălăcit cu maximă plăcere, că va renunța la minciuni, la manieră lui toxică de a-și «înjunghia» politic, pe la spate, aliații, camarazii, oamenii nevinovați! M-am înșelat! Și asta o spun eu, răspicat și clar, eu cel care i-am stat alături când era abandonat de toți. Unii au avut dreptate să o facă, recunosc și asta!”, își începe Codrin Ștefănescu lunga listă de reproșuri pe care i le aduce lui Liviu Dragnea.

În esență acesta îl acuză că a fost parte a „sistemului coldisto-securist” și că a fost alături de aceștia în momentul în care decideau anchete și condamnări abuzive.

„I-am iertat lui Dragnea prezența la întrunirile ale acestui grup, atunci când se luau hotărâri privind anchetarea, arestarea sau hărțuirea unor oameni. Ponta recunoaște asta public, Ponta e și cel care a publicat și pozele lui Dragnea de la aceste întâlniri! Pentru că și el era acolo. L-am iertat și am încercat să explic public că a fost nevoit să fie prezent. Am încercat să-i spăl imaginea, să găsesc scuze sau explicațîi plauzibile și logice pentru asta, și am greșit. Nu trebuia să o fac!”, a mai scris Codrin Ștefănescu.

Înrebări la care Dragnea trebuie să răspundă public

El își încheie lungul mesaj cu un set de înrebări pe care i le adresează fostului său tovarăș și camarad. Multe dintre acestea au legătură cu relațiile pe care Liviu Dragnea le-a menținut cu cei despre care, spune Codrin Ștefănescu, l-au băgat în pușcărie.

„Și, în final, îi pun câteva întrebări lui Liviu Dragnea, solicitându-i să răspundă public! În cele 11 luni de când eu am înființat APP, în cele 11 luni de când nu te implici deloc, stai numai prin vacanțe, ba cu probleme sau nu răspunzi la nici un telefon, de câte ori te-ai întâlnit cu vechii tăi tovarăși din grupul coldist-securist, inclusiv cu șeful de grup? Unde, de ce, ce ați discutat? Te-ai văzut tot în secret și cu persoane din grupul Predoiu – fost Adj al SIE? De ce, care a fost subiectul? Este adevărat, așa cum se aude chiar și în zona media, că te au la mână ăștia? Că acționezi la ordin, timorat și supus?, a întrebat Codrin Ștefănescu.

Scandal între Liviu Dragnea și Codrin Ștefănescu

Liviu Dragnea și Codrin Ștefănescu au ales să-și regleze afacerile politice, dar și relațiile personale în public. Cei doi și-au aruncat, mai întâi, vorbe grele, prin intermediul unor mesaje postate pe un grup intern al APP. Până mai ieri prieteni la cataramă, ei și-au adus o serie de reproșuri legate de activitatea partidului, dar nu numai.

Disputa a pornit la scurtă vreme după ce Liviu Dragnea a anunțat conducerea APP că nu dorește ca numele și imaginea sa să mai fie asociate cu acest partid. Liviu Dragnea a cerut conducerii Alianței pentru Patrie „să nu i se mai asocieze imaginea și numele în comunicatele și acțiunile partidului”. După această solicitare, Liviu Dragnea a afirmat că Codrin Ștefănescu, ar fi încercat să-l înlăture din APP pentru a face loc unor oameni cu bani care doresc să intre în parlament pentru a-și putea negocia voturile.

„În ceea ce priveşte funcţionarea interna a partidului, când lipsește votul, lipseşte democraţia internă şi se instalează bunul plac discreţionar. Pe calea asta, finalul va fi unul singur: dispariţia politică a unui partid care a început ca o speranţă pentru mulţi romani. Îl rog pentru ultima oară pe Codrin să se rupă de aceste personaje din jurul lui care-l vor distruge până la urma şi ca sănătate şi ca om politic, să reluam acţiunea politică din punctul de dinaintea apariţiei acestor indivizi şi să încercam să reconstruim sănătos şi sincer alternativa politică care ar putea salva ţara. Dacă nu acceptă înseamnă că ori nu mai poate percepe realitatea falsă în care este înfăşurat, ori nu se mai poate rupe de ei”, a scris Liviu Dragnea, cu privire la acest scandal În replică, Codrin Ștefănescu a susținut că l-a iertat pe Dragnea pentru multe lucruri și că i-a fost alături chiar și atunci când acesta „l-a înjunghiat” pe la spatet. El a dat mai multe exemple de situații în care s-a simțit nemulțumit de acțiunile fostului președinte al PSD, dar pentru care l-a iertat. Inclusiv atunci când, spune Codrid Ștefănescu, Liviu Dragnea stătea la masă cu șefii din SRI și DNA, deși public afirma că se luptă cu „statul paralel”. Mesajul complet al lui Codrin Ștefănescu

În cele ce urmează vă prezentăm mesajul complet prin intermediul căruia Codrin Ștefănescu și-a prezentat punctul de vedere cu privire la ruperea relațiilor cu Liviu Dragnea.

3. L-am iertat pe Dragnea când a încercat să mă mazilească pentru că știam prea multe, sau pentru că în mod direct sau indirect i-au cerut-o șefii lui din acest grup. L-am iertat când mi-a boicotat botezul copilului meu, pentru că eram dușmanul înverșunat al sistemului pe care el îl deservea, pentru că am îndrăznit să-l pun nasul copilului pe Adrian Năstase, pentru că trebuia să dispar. Botezul copilului, oameni buni, un prunc nevinovat!!! Și a făcut asta cu înverșunare, cu ură, dând ordine directe sau indirecte privind sabotarea de către vechii colegi din PSD a acestui eveniment unic în viața mea. Lucru pe care mi l-au recunoscut clar foștii lui tovarăși de vânătoare, adică puciștii lui din trecut! Azi, copilul meu îi spune «unchiul» Liviu”, iar el incă nu și-a cerut iertare nici lui și nici mie pentru asta. Se uită, sau mă rog, se uită, în ochii lui Răducu, cu aceeași seninătate și nepăsare. Eu l-am iertat și pentru asta!

Cum justifică ruptura de Dragnea

De multe l-am iertat și o să va povestesc în timp de câte.

Doi ani i-am stat alături cât a fost închis. Executat tot de ai lui, ca să știți exact! Doi ani în care l-am dat exemplu pozitiv, am găsit explicațîi publice la tv pentru cele de mai sus, am «aruncat» pe el toate cele bune și am omis să răspund la cele rele. Doi ani în care am luat sute de mii de înjurături pentru el, doi ani în care am fost amenințat, presat, îndosariat! Și n-am dat înapoi! Pentru că de acolo, din închisoare, unde mergeam regulat să-l vizitez, mi-a garantat/jurat/ asigurat că se va schimbă. Și că a luat o mare țeapă de la tovarășii lui din sistemul coldist. M-a mințit!

Iar voi, cei care mă criticați că mă dezic de Dragnea, nu ați fost cu mine nici în luptele cu acest sistem toxic, nici la închisoare la el și nici vânați că mine de acești ticăloși. Eu am publicat adresa lui de la penitenciar, nu voi! Eu m-am bătut în spațiul public cu toți hastagii, sorosistii și marxiști, nu voi! Voi doar credeți că poză voastră lângă Dragnea o să vă facă brusc consilier, primari sau parlamentari. Și pentru asta renunțați la tot: prietenii, camarazi, patriotism, adevăr, dreptate! Doar în interesul vostru meschin de-a ocupă o funcție vremelnică undeva! Că lumea e proastă și va vota! Vă înșelați! Oamenii știu adevărul, dar i-au mai dat o șansa pentru că un om că mine a ținut steagul sus, torța sus, și a garantat că a devenit un om bun. Nu voi!

Iar voi, cei din gruparea coldist-securistă, cei care mă înjurați la ordin de sus, vă spun următoarele: APP nu e partidul voastru! APP înseamnă românism, nu securism! APP înseamnă toți acei români abuzați, hărtuiti, vânați, anchetați și distruși tocmai de sistemul vostru! APP e vocea tuturor românilor batjocoriți și călcați în picioare chiar și azi! APP nu va susține la prezidențiale un «iepuraș» al vostru gen Dragnea, pentru că voi să faceți loc în turul 2 cui ați stabilit exact! Eu am vrut că APP să susțină un român independent, civil, hotărât și curajos, neșantajabil și în primul rând de caracter. I-am dat această șansă lui Dragnea, dar în condițiile de mai sus!

Întebări pentru Liviu Dragnea

Și, în final, îi pun câteva întrebări lui Liviu Dragnea, solicitându-i să răspundă public!

Și acum gata, treceți la critici și înjurături. Mai urmează să scriu, cerându-mi permanent, de fiecare dată, scuze românilor adevărați, pentru greșeala de-a crede în schimbarea radicală a unui scorpion. Sunt Codrin Ștefănescu, civil și prezent pe baricade în 89, singurul om care l-a mai suportat pe Dragnea, care i-a mai oferit încredere, o platformă, o mână întinsă, o nouă șansă! Și care a fost, din nou, «înjunghiat» cu mult cinism! Probabil, la ordin! Dar a fost pentru ultima dată!”, a scris Codrin Ștefănescu pe Facebook.