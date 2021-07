Ne aflăm în plin sezon estival, iar litoralul românesc a fost luat cu asalt de turiști. Mulți români au ales că nu mai plece în Grecia, Turcia sau Bulgaria și să-și petreacă vacanța în țară. În ultimul weekend a fost foarte aglomerat pe litoral, iar afluența de turiști a fost resimțită și de sistemul medical. La Mangalia, numărul persoanelor care au ajuns la Urgență s-a triplat, iar solicitările au venit în avalanșă, conform Antena 3.

Aglomerație la Urgență, curg solicitările turiștilor

Turiștii se duc la Urgență pentru că nu au acces la medicul de familie, spune sursa citată. Printre problemele cel mai des întâlnite, în rândul turiștilor, se numără dureri abdominale, cefalee și insolație.

Cadrele medicale fac tot posibilul pentru ca pacienții să fie bine îngrijiți și să fie externați după primele îngrijiri medicale, pentru a nu rămâne internați mai mult decât este nevoie. Într-o zi obișnuită, la Serviciul de Ambulanță se primesc în jur de 300 de apeluri, iar acum au fost înregistrate 400. Medicii anticipează că, la începutul lunii august va fi și mai aglomerat pe litoral, așa că este de așteptat ca numărul pacienților să crească și mai mult.

Unii turiști sunt nemulțumiți de ceea ce găsesc pe litoral

Deși este foarte aglomerat, nu toți românii care ajung pe litoral sunt mulțumiți de ceea ce găsesc acolo. „Am fost cu familia pentru o zi la Mamaia, pentru că ne era dor de mare. Vă spun sincer, am regretat că am luat această decizie. Plaja este foarte lată și plină de scoici. La mal, apa devine adâncă după doar câțiva metri, spre disperarea părinților cu copii mici. Nu am văzut vestiare, unde să te poți schimba sau dușuri.

Am dat pe o ciorbă, o porție de hamsii și o bere 70 de lei. Soția mea a comandat o friptură de 75 de lei, care nu a mai ajuns pe masa noastră. Noroc că am putut lăsa mașina la o cunoștință, că dacă mai plăteam și taxa de parcare, care ajunge – am auzit – la aproape 100 de lei pe zi, paguba era și mai mare”, a povestit un turist nemulțumit.