COD GALBEN valabil de la : 01-02-2020 ora 8:00 până la : 01-02-2020 ora 11:00

În zona : Județul Argeş: zona de munte de peste cota 1800 m; Județul Prahova: zona de munte de peste cota 1800 m; Județul Dâmboviţa: zona de munte de peste cota 1800 m. Se vor semnala : vânt cu rafale de 90…110 km/h, transport de zăpadă

COD GALBEN valabil de la : 01-02-2020 ora 8:00 până la : 01-02-2020 ora 11:00

În zona : Județul Cluj: Cluj-Napoca, Turda, Câmpia Turzii, Gherla, Baciu, Apahida, Gilău, Florești, Viișoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Săvădisla, Cășeiu, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Bonțida, Iclod, Luna, Feleacu, Jucu, Moldovenești, Mica, Mociu, Mintiu Gherlii, Dej, Unguraș, Sic, Chinteni, Chiuiești, Cuzdrioara, Călărași, Cămărașu, Căianu, Fizeșu Gherlii, Câțcău, Cătina, Țaga, Vad, Suatu, Petreștii de Jos, Borșa, Sânmărtin, Cornești, Dăbâca, Geaca, Săndulești, Ciurila, Tureni, Aluniș, Pălatca, Aiton, Buza, Jichișu de Jos, Ploscoș.

Județul Bistriţa-Năsăud: Bistrița, Beclean, Teaca, Lechința, Șintereag, Chiochiș, Braniștea, Petru Rareș, Uriu, Șieu-Măgheruș, Nușeni, Șieu, Matei, Budacu de Jos, Șieu-Odorhei, Mărișelu, Galații Bistriței, Urmeniș, Budești, Sânmihaiu de Câmpie, Milaș, Miceștii de Câmpie, Ciceu – Mihăiești, Silivașu de Câmpie.

Se vor semnala : ceaţă care determină scăderea vizibilităţii local sub 200 m COD GALBEN Valabil de la : 01-02-2020 ora 8:00 până la : 01-02-2020 ora 10:00 In zona : Județul Mureş: zona joasă; Se vor semnala : local ceață care determină reducerea vizibilității sub 200 m, potrivit meteoromania

Te-ar putea interesa și: