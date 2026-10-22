Republica Moldova. Ploi torențiale sunt așteptate vineri, 23 octombrie, în centrul și sudul Republicii Moldova. Meteorologii au emis un Cod Galben de precipitații abundente. Cantitățile de apă ar putea ajunge la 49 de litri pe metru pătrat. Aversele pot provoca acumulări de apă pe drumuri și în zonele joase.

Avertizarea emisă de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu este valabilă între orele 10:00 și 21:00.

„Pe arii extinse vor cădea ploi însemnate cantitativ. Prin acumulare sau în intervale scurte de timp vor fi înregistrate cantități de apă de 15–49 de litri per metru pătrat”, au transmis meteorologii.

Precipitațiile abundente pot duce la acumulări temporare de apă în zonele joase și pe sectoarele unde apa se scurge mai greu. Șoferii ar putea întâmpina dificultăți în trafic. Vizibilitatea poate fi redusă, iar carosabilul umed crește riscul producerii unor accidente.

Poliția le recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la condițiile de drum. Șoferii sunt îndemnați să păstreze distanța de siguranță față de celelalte vehicule și să folosească luminile de întâlnire inclusiv pe timp de zi.

Atenție trebuie să acorde și pietonii. Aceștia sunt sfătuiți să se asigure înainte de a traversa strada și să fie atenți la apropierea mașinilor, mai ales în zonele în care vizibilitatea este redusă.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență le recomandă cetățenilor să evite deplasările care nu sunt strict necesare în timpul ploilor abundente.

Cei care trebuie să călătorească sunt îndemnați să circule cu prudență, să reducă viteza și să păstreze o distanță suficientă între autovehicule.

Autoritățile avertizează că șoferii nu trebuie să traverseze sectoarele de drum acoperite cu apă. De asemenea, oamenii nu ar trebui să încerce să treacă prin zone inundate, deoarece adâncimea apei și starea carosabilului pot fi dificil de apreciat.

Cetățenii sunt sfătuiți să evite apropierea de râuri, pâraie și alte cursuri de apă. Nivelul acestora poate crește rapid în urma precipitațiilor abundente.

Pentru a preveni inundarea gospodăriilor, oamenii sunt îndemnați să verifice șanțurile și sistemele de scurgere și să se asigure că acestea nu sunt blocate.

Totodată, IGSU recomandă evitarea staționării în apropierea copacilor, pilonilor, panourilor publicitare și a altor structuri care ar putea deveni instabile.

Un alt pericol îl reprezintă firele electrice căzute la pământ. Cetățenii nu trebuie să le atingă și sunt îndemnați să anunțe autoritățile dacă observă asemenea situații.

Vineri, 23 octombrie, temperaturile minime din Republica Moldova vor varia între 9 și 14 grade Celsius. Maximele vor ajunge la 12–17 grade.

În weekend, vremea va rămâne relativ blândă pentru această perioadă a anului. Sâmbătă și duminică, temperaturile maxime vor ajunge la 17 grade Celsius în Chișinău și la 19 grade în sudul țării.

Și Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat precipitații și intensificări ale vântului în mai multe regiuni ale României.

Avertizarea este valabilă din 22 octombrie, ora 10:00, până în 23 octombrie, ora 21:00. Meteorologii prognozează ploi moderate cantitativ, averse, iar izolat descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, joi, 22 octombrie, va ploua în cea mai mare parte a țării. Vineri, precipitațiile se vor concentra în jumătatea estică a teritoriului. În anumite zone, ploile pot fi însoțite de fenomene electrice și de căderi de grindină de mici dimensiuni.