Liderul Clanului, Costel Codreanu, a primit trei ani de închisoare cu executare, fiind achitat în toate infracțiunile, mai puțin una informatică. Mai precis, el a apelat la serviciile unui hacker, care i-a „spart” laptop-ul soției sale, Grațiela, pentru că bănuia că îl înșală.

Pentru celelalte infracțiuni, Costel Corduneanu a fost achitat. În același dosar a mai fost condamnat și Marinel Corduneanu. El a primit cinci ani de închisoare, restul inculpaților fiind achitați.

Costel Corduneanu nu va petrece mult timp în spatele gratiilor, pentru că a executat deja, în stare de arest, doi ani și o lună de zile.

„Este o soluţie echitabilă pentru care am muncit ani buni! Având in vedere faptul ca domnul Corduneanu are executata o mare parte din pedeapsa ca arest preventiv, va mai executa câteva luni!”, a spus Robert Amuntencei, avocatul lui Costel Corduneanu, citat de ziaruldeiași.ro.

