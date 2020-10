Tot scandalul a plecat după ce Patriarhul Daniel a afirmat, marți, pe fondul restrictiilor decise de autoritati cu privire la pelerinaje, că regimul comunist a căzut în Romania, în 1989, după ce autoritățile de atunci au interzis închinarea la moaștele Sfântului Dimitrie.

CNSAS și-a precizat, vineri, pozitia oficială considerând că Patriarhul Daniel este în afara oricărei culpe.

„În legătură cu pozițiile personale exprimate în spațiul public de salariatul C.N.S.A.S., Mădălin Hodor, C.N.S.A.S. face următoarele precizări:

1. Pe numele lui Ciobotea Dan-Ilie, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, s-au eliberat următoarele decizii:

I. anul 2002 – nu a fost agent sau colaborator al Securității, ca poliție politică

II. anul 2007 – nu a fost agent sau colaborator al poliției politice comuniste

Punctele de vedere exprimate de dl. Mădălin Hodor se situează în afara cadrului instituțional al C.N.S.A.S. Prezentul comunicat a fost adoptat de Colegiul C.N.S.A.S. cu majoritate de voturi și două voturi împotrivă”, se arată în comunicatul CNSAS remis EvZ.

În ultimele zile s-au declanșat un adevărat linșaj mediatic la adresa Patriarhului Daniel și a Bisericii Ortodoxe Române. În corul dectractorilor, pe lângă Cristian Tudor Popescu, care a avut un atac abject, se numără și Hodor.

„Astazi, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane a lansat la adresa autoritatilor o, cum sa ii spun, amenintare cu revolutia cred. Leaga dansul, in spirit bisericesc desigur, niste evenimente din care rezulta ca regimul comunist a cazut si datorita divinitatii, jignite de interdictia impusa in toamna lui 1989 de a venera moastele Sfantului Dimitrie.

Paralela este in mod evident menita ca un mesaj pentru Guvern, cunoscute fiind disputele din ultima vreme pe tema pelerinajelor. Nu am nicio problema cu modul in care Patriarhul BOR isi gestioneaza institutia si nici cu modul in care interpreteaza evenimentele istorice. Daca el spune ca regimul comunist a cazut din pricina moastelor Sfantului Dimitrie e opinia dansului.

Am insa o nedumerire. Daca asa stau lucrurile si BOR a fost de partea revolutionarilor din 1989 (asa se intelege) cum explica domnia sa mesajul Patriarhului Teoctist din 19 decembrie 1989, la o zi dupa masacrul de la Timisoara? Daca revolutia a fost inclusiv vrerea lui Dumnezeu, cum de BOR il felicita pe cel care incerca sa o inabuse? E doar o intrebare pentru ca in opinia mea ceva nu se leaga in logica discursului de astazi”, a scris pe Facebook, Mădălin Hodor.