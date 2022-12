CNN îşi caută o identitate şi pregăteşte concedieri

CNN e deprimat. În ciuda eforturilor noii conduceri de a redesena linia editorială şi a revigora audienţa, noi reduceri de costuri se profilează în cadrul canalului care a profitat de anii Trump, atât de bogaţi în controverse şi excese. În America cuminte a lui Joe Biden, canalul care a inventat informaţia televizată continuă să nu se simtă bine.

Directorul general al canalului, Chris Licht, le-a scris la începutul lunii decembrie salariaţilor ca să-i anunţe concedierea „unui număr limitat de indivizi, în mare parte colaboratori externi”, în cadrul unei „reechilibrări” strategice.

Această veste proastă încheie un an dificil pentru al şaselea canal cel mai privit dintre canalele pe cablu. CNN şi-a pierdut prezentatorul vedetă de seara, Chris Cuomo, dat afară pentru că şi-a favorizat fratele guvernator. Şeful canalului de nouă ani, Jeff Zucker, a demisionat în februarie din cauza unei afaceri sentimentale cu o salariată. Alte plecări ale unor jurnalişti cunoscuţi au destabilizat postul.

Perspective nu tocmai vesele

Cât despre audienţă, ea este în continuare în scădere faţă de cea a rivalului său, Fox News, care a înregistrat 2,44 de milioane de telespectatori în prime time în noiembrie faţă de 749.000 ai CNN, potrivit Nielsen. A existat desigur o creştere în această lună electorală. Dar pe termen lung, audienţa a scăzut: faţă de luna noiembrie 2018, marcată de asemenea de alegeri de la jumătatea mandatului, ea s-a redus cu 33% la CNN, în vreme ce la Fox a rămas stabilă.

Ca şi celelalte canale pe cablu, CNN se confruntă cu concurenţa streaming-ului, care determină un număr tot mai mare de spectatori să „taie cordonul” cablului pentru a se mulţumi cu un abonament la Netflix. A încercat să se revigoreze cu CNN +, în martie, dar această lansare de 300 de milioane de dolari a fost un eşec răsunător. Serviciul de streaming cu plată a fost închis o lună mai târziu. Fox News în schimb, a reuşit să se înnoiască cu Fox Nation, care ar avea, potrivit Wall Street Journal, un milion de abonaţi.

Perspectivele nu sunt vesele. Pentru prima dată în acest an beneficiul net ar urma să scadă sub pragul de un miliard de dolari potrivit S&P Global Market Intelligence. Numărul de abonaţi ar urma să scadă de la 80,1 milioane în 2021 la 74,8 milioane în acest an, apoi la 60,4 milioane spre 2026, mai prevede societatea de studii. Venitul operaţional, 1,86 de miliarde de dolari în 2021, ar scădea cu 60 de milioane în acest an, la 1,8 miliarde de dolari, şi încă cu 16 milioane în următorii patru ani.

Chris Licht, fost producător al emisiunii-far „Late Show” al lui Stephen Colbert pe CNN, a fost numit director general executiv după achiziţia companiei-mamă Discovery de compania mamă a acesteia, Warner Bros, în aprilie. El a anunţat imediat că doreşte o întoarcere la rădăcini a CNN, cu o linie editorială mai puţin partizană, mai puţin de opinie şi mai mult bazată pe fapte.

Într-adevăr, CNN a devenit un fel de simbol al presei „stângiste”, după alegerea lui Donald Trump, care a polarizat sfera mediatică. Canalul nu a încetat să-l critice pe fostul preşedinte, care i-a răspuns făcându-l sacul său de box favorit. În 2017, a publicat chiar un montaj video care îl arată masacrând CNN lângă un ring.

În ultima vreme, noul CEO al Twitter, Elon Musk, a creat şi difuzat o parodie de informaţie pe CNN: „Elon Musk ar putea ameninţa libertatea de exprimare pe Twitter permiţând literalmente oamenilor să vorbească liber”, şi-a bătut joc fostul elector democrat care spune acum că votează cu republicanii, lesechos.fr

Rămâne de văzut cum va putea CNN să rămână „neutru” într-o societate atât de divizată, în care adversarii politici caută confruntarea mai curând decât compromisul şi în care publicul susţine presa partizană precum Fox News.

(Autor: Solveig Godeluck)- Traducere Rador