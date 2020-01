Donald Trump: Astăzi, Israelul face un mare pas spre pace. Tinerii din Orientul Mijlociu aşteaptă un viitor cu speranţe mai mari, iar guvernele din regiune îşi dau seama că terorismul şi extremismul islamic sunt duşmanul comun al tuturor. Ieri, am avut plăcerea să mă întâlnesc atât cu premierul Israelului, cât şi cu cel care se străduieşte din răsputeri să devină premier în urma celor mai îndelungate alegeri din toate timpurile, Benny Gantz, din partea partidului Albastru şi Alb. Ambii au dorit să-şi exprime sprijinul pentru aceste eforturi, dovedind astfel că statul Israel aşteaptă pacea, iar pacea depăşeşte cu mult orice politică. Cu ocazia primei mele vizite în străinătate în calitate de preşedinte, am vizitat Pământul Sfânt al Israelului. Am fost adânc impresionat de ceea ce a realizat această ţară trecând prin atâtea rele şi sub nesfârşite ameninţări, acest stat al Israelului, care dispune doar de un teritoriu minuscul din Orientul Mijlociu, dar care totuşi a devenit un centru al democraţiei, al invovaţiei, culturii şi comerţului.

În cursul vizitei mele în Israel, m-am întâlnit şi cu preşedintele palestinian Mahmoud Abbas, la Betleem. Am fost întristat de soarta poporului palestinian. Palestinienii merită o viaţă mult mai bună, merită şansa de a-şi folosi extraordinarul potenţial. Palestinienii au fost prinşi în capcana terorismului, sărăciei şi violenţei, au fost folosiţi drept pioni pentru a promova terorismul şi extremismul. M-am întors din vizită hotărât să găsesc o cale constructivă, iar calea aceasta înainte trebuie să fie solidă. În cadrul aceloraşi eforturi, m-am întâlnit la Casa Albă şi cu preşedintele Abbas. S-ar putea ca pacea dintre israelieni şi palestinieni să fie cel mai dificil lucru. Toate administraţiile anterioare, începând cu cea a lui Lyndon Johnson, au eşuat, dar eu nu am fost ales ca să fac mărunţişuri sau ca să fug de problemele mari. A fost necesar un îndelungat şi obositor proces ca să ajungem la acest moment. Duminică, i-am împărtăşit premierului Netanyahu viziunea mea de pace şi prosperitate, viziunea unui viitor mai luminos pentru israelieni şi palestinieni. Actuala viziune asupra păcii se deosebeşte fundamental de propunerile din trecut. În trecut, chiar şi planurile cel mai bine intenţionate erau departe de detaliile reale şi se împotmoleau în concepţie.

Prin contrast, planul nostru conţine cele mai detaliate elemente expuse vreodată până acum. După cum am constatat în vasta mea activitate ca negociator, problemele complexe necesită soluţii nuanţate şi bazate pe realități. Din acest motiv, propunerea noastră oferă soluţii practice care să-i facă pe israelieni, pe palestinienii şi întreaga regiune să se simtă mult mai în siguranţă şi să devină mai prosperi. Viziunea mea oferă şanse egale ambelor părţi, o soluţie realistă a coexistenţei a două state care elimină riscurile pe care un stat palestinian le-ar avea pentru securitatea israeliană. Astăzi, Israelul face un pas uriaş spre pace. Ieri, premierul Netanyahu s-a declarat gata să-mi sprijine viziunea ca bază pentru negocieri directe şi trebuie să spun că şi generalul a sprijinit-o cu fermitate, oferindu-le palestinienilor o şansă istorică. Este foarte important să spun că ambele părţi, toată lumea din Israel, cu toţii doresc pacea cu fervoare. Este pentru prima oară când Israelul a autorizat prezentarea unei hărţi-concept, care să ilustreze compromisurile teritoriale pe care doreşte să le facă, pentru că, până la pace, e drum lung. Este un eveniment fără precedent şi extrem de semnificativ. Dle prim-ministru, vă mulţumesc pentru că aţi avut curajul de a face acest îndrăzneţ pas înainte.

