CNAIR pregătește concedieri colective. Sunt vizate 106 posturi

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) intenționează să inițieze procedura concedierilor colective pentru personalul de la stațiile de taxare de pe trei poduri dunărene, după eliminarea tarifelor de trecere de la 1 octombrie 2026. Potrivit Sindicatului Drumarilor „Elie Radu”, măsura vizează 106 posturi, dintre care 98 sunt ocupate în prezent.

Primele consultări între conducerea companiei și reprezentanții sindicatului au avut loc joi, 22 octombrie. Discuțiile sunt într-o etapă preliminară, iar sindicaliștii încearcă să identifice soluții pentru menținerea angajaților în cadrul CNAIR, inclusiv prin redistribuirea acestora către alte activități.

Potrivit Sindicatului Drumarilor „Elie Radu”, intenția de restructurare vizează personalul care lucra la stațiile de încasare a tarifelor de trecere de pe podurile:

Fetești–Cernavodă;

Giurgeni–Vadu Oii;

Giurgiu–Ruse.

Eliminarea tarifelor de trecere, începând cu 1 octombrie 2026, a dus la încetarea activităților de încasare la aceste puncte. În acest context, CNAIR analizează reorganizarea activităților și a posturilor asociate sistemului de taxare.

Conform datelor comunicate de sindicat, sunt vizate 106 posturi, dintre care 98 sunt ocupate. Diferența de opt posturi reprezintă poziții neocupate în prezent.

În urma primei runde de consultări, compania urmează să transmită notificarea oficială prevăzută de art. 69 alin. (2) din Codul muncii, potrivit reprezentanților sindicali.

Documentul trebuie să includă motivele concedierilor preconizate, numărul și categoriile de salariați afectați, criteriile de selecție, măsurile pentru evitarea sau reducerea numărului de concedieri, eventualele compensații și calendarul procedurii.

Aceste informații sunt necesare pentru ca sindicatul să poată analiza situația și să formuleze propuneri concrete privind păstrarea locurilor de muncă. În această etapă, intenția de concediere colectivă nu trebuie confundată cu finalizarea procedurii sau cu încetarea efectivă a contractelor individuale de muncă.

Reprezentanții Sindicatului Drumarilor „Elie Radu” au avansat încă de la prima întâlnire posibilitatea redistribuirii personalului către alte activități desfășurate în cadrul companiei.

Una dintre variantele menționate vizează structurile Direcției Venituri și Încasări Comerciale, unde o parte dintre angajații afectați ar putea continua să lucreze. Propunerea urmează să fie analizată în cadrul consultărilor ulterioare.

„Nu ne dorim să negociem plecarea lor, ci să găsim soluții pentru ca ei să rămână!”, au transmis reprezentanții sindicatului.

Organizația sindicală a precizat că primele discuții oferă perspective pentru menținerea unei părți importante a salariaților în cadrul CNAIR, însă soluțiile trebuie analizate și concretizate după primirea informațiilor oficiale din partea companiei.

Consultările dintre CNAIR și sindicat vor continua după transmiterea documentelor oficiale și evaluarea propunerilor de redistribuire profesională.

Până atunci, nu sunt precizate public numărul exact al angajaților care ar putea fi concediați efectiv, eventualele compensații individuale sau calendarul complet al măsurilor. Aceste elemente urmează să fie clarificate în cadrul procedurii.

În concluzie, eliminarea tarifelor de trecere de la cele trei poduri dunărene a declanșat demersurile pentru reorganizarea activităților de încasare ale CNAIR. Deși sunt vizate 106 posturi, obiectivul declarat al sindicatului este identificarea unor alternative care să permită menținerea cât mai multor angajați în companie.