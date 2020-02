Cei trei polițiști au fost găsiți vinovați de un judecător de la Judecătoria Cluj Napoca, pentru faptul că ar fi depozitat mașina, în condiții improprii, iar în cei trei ani care au trecut de la momentul aplicării sechestrului, aceasta a suferit mai multe defecțiuni tehnice.

Între timp, procurorii DIICOT au clasat acuzațiile aduse lui Mihai Călin Tiuzan. Omul a mers la sediul Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate și Antidrog Cluj pentru a-și ridica mașina, dar aceasta nu a mai pornit, fiind parcată mai bine de trei ani, în curtea instituției.

Ulterior, Tiuzan i-a dat în judecată pe cei trei polițiști de la BCCOA Cluj care au ca responsabilitate păstarea bunurilor aflate sub sechestru. Instanța a fost de acord ca inspectorul principal de poliție Doru Cornel Rus, subinspectorul Mirela Filip și agentul Radu Dinea să plătească suma de 13.329,62 lei în favoarea reclamantului, cu titlul de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat autoturismului marca Mercedes Benz, aflat sub sechestru. În plus, cei trei trebuie să îi achite lui Tiuzan și cheltuieli de judecată de 7.741 lei.

„Este o soluție foarte bună a instanței, care a sancționat modul nelegal în care a fost depozitat autoturismul clientului meu timp de 3 ani. Legea este foarte clară cu privire la păstrarea autoturismelor indisponibilizate în cauzele penale, acestea neputând fi abandonate în curtea Poliției, așa cum de multe ori se întâmplă. Organele de cercetare penală trebuie să respecte legea indiferent de structura din care fac parte sau de obiectul dosarului pe care îl instrumentează. Atunci când încalcă prevederile legale, aceștia pot fi trași la răspundere, așa cum a dispus instanța în acest caz”, a declarat avocatul Mircea Samuilă, pentru ziardecluj.ro.

