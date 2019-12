Protest la Cluj -Napoca. Peste 100 de locuitori ai municipiului și-ar arătat, marți, nemulțumirea în centrul municipiului, față de prețul foarte mare al chiriilor dar și față de evacuările făcute cu forța.

Acțiunea a avut loc cu ocazia zilei de 17 decembrie, când 350 de oameni au fost mutați de Primărie la Pata-Rât, în urmă cu 9 ani, potrivit gazetadecluj.ro.

În ultimii 5 ani de zile, prețurile chiriilor au crescut progresiv, o chirie reprezentând circa 70% din salariul mediu al clujenilor. La protest au fost prezenți peste 100 de clujeni care au pornit de pe Bulevardul Eroilor, aceștia mărșăluind prin centrul orașului. Ei au scandat sloganul”Dă Doamne să dispară piața imobiliară”.

Printre celelalte mesaje strigate de către locuitorii nemulțumiți, adunați în centrul orașului, s-au aflat și următoarele: „Case decente”,”Solidaritate între evacuați și chiriași”,”Case pentru oameni, nu pentru profit”, „Cluj fără rasism”, „Oraș universitar, îți lasă un gust amar”, „Vrem să fim mutați în oraș”, „Opriți evacuările forțate”, „Dă Doamne să dispară piața imobiliară”și”Orașul este al tuturor, locuirea este un drept, nu un privilegiu”.

Organizatorii „evenimentului” au transmis presei locale că protestul a avut loc în ziua de marți deoarece este ziua împotriva evacuărilor.

„17 decembrie este Ziua Împotriva Evacuărilor, astfel că a venit timpul ca, împreună, evacuați și chiriași, să ne cerem drepturile în Cluj-Napoca, orașul chiriilor nebune. Trebuie să ne arătăm solidari împotriva chiriilor prea mari. De asemenea, comemorăm și 9 ani de la mutarea forțată a 350 persoane de etnie rromă de pe strada Coastei în proximitatea rampelor de deșeuri ale municipiului Cluj-Napoca”, au transmis organizatorii.

Chiriile din Cluj- Napoca, foarte mari

Municipiul Cluj-Napoca a devenit o zonă universitară, culturală și profesională tot mai atractivă în ultimii an, mii de tineri alegând anual să devină studenți la universitățile clujene. Oportunitățile de dezvoltare sunt numeroase, agenda evenimentelor culturale și sportive fiind diversificată. Acestea sunt câteva din motivele pentru care „capitala a Transilvaniei” devine tot mai populată pe zi ce trece, ceea ce atrage creșterea chiriilor .

Piața imobiliară din Cluj-Napoca rămâne una dintre cele mai scumpe din Europa și cea mai scumpă din România, având prețurile cele mai mari de închirere. În luna septembrie a anului acesta, prețul pentru o garsonieră era lunar la aproximativ 260 de euro, față de 250 de euro în 2018, 220 de euro în 2017 și 203 euro în 2012, potrivit datelor de pe site-urile de specialitate. Pentru închirierea unui apartament cu două camere în Cluj- Napoca, prețul lunar mediu anul acesta este de 390 de euro, mai mare comparativ cu anul 2018 când era 370 de euro, în 2017 era 311 euro iar în 2012, 290 de euro. În schimb, la București, chiria pentru o garsonieră ajunge la 230 de euro iar pentru un apartament cu două camere ajunge la 350 de euro pe lună.

Deputatul independent Adrian Dohotaru, a declarat pentru presă locală: „De ce refuzăm? Pentru că gândim în termeni de piață imobiliară, nu de drept la locuire. Piața e un principiu competitiv, care are câștigători și pierzători. În numele pieței, vorbesc câștigătorii, nu pierzătorii, cărora li se cere să se adapteze și vina li se transmite lor. Sunt văzuți ca indivizi slabi, leneși și necompetitivi, în această luptă pentru supraviețuire, care așteaptă «pomeni» de la stat”.

„Chiar zilele astea m-am întâlnit cu o familie, cu trei copii mici, care au fost evacuați noaptea, în prag de iarnă, pentru că nu mai aveau bani să își plătească chiria. I-am ajutat să își depună dosarul pentru subvenție de chirie, cred că vor răzbi. Dar ca ei sunt zeci de mii de persoane, sute de mii chiar, care nu vor primi sprijin ” a mai afirmat deputatul independent Adrian Dohotaru.

Solicitările protestatarilor

O soluție care ar putea fi adoptată pentru oprirea creșterii prețurilor chiriilor din Cluj-Napoca, este înghețarea lor printr-o decizie a Consiliului Local, potrivit modelului practicat în Berlin și Barcelona. O altă soluție ar putea fi supraimpozitarea proprietarilor și a dezvoltatorilor imobiliari care închiriază mai multe apartamente.

Marșul pentru drepturile chiriașilor și împotriva Evacuărilor s-a desfașurat pe traseul Bulevardul Eroilor, Piață Avram Iancu, Bulevardul 21 Decembrie, Prefectura Cluj, Piața Unirii, strada Memorandumului și strada Moților. În fața Primăriei Municipiului Cluj-Napoca a avut loc lansarea „Cărămida. Ziarul dreptății locative”, iar participanții au interpretat „Colinda solidarității”, transmițând mesaje și către primarul Emil Boc care spuneau „Boc, pune casele la loc” sau „Locuințe sociale, nu afaceri imobiliare”.

Clujul, în topul cele mai scumpe chirii din Europa

Clujul se află în topul celor zece orașe cu cele mai mari chirii din Europa. Locul unu al topului este ocupat de orașul Munchen, Germania cu 1.430 euro pe lună, pe locul doi fiind orașul Milano, Italia care are un preț mediu de închiriere de 1255 de euro pe lună. Locul trei este ocupat de Barcelona, Spania care are un preț mediu de 1028 de euro pe lună, în timp ce pe locul patru este Lyon, Franța cu 853 euro pe lună. Locul 5 este ocupat de Porto, Portugalia cu 711 euro pe lună iar pe locul 6 se află Cluj-Napoca care are un preț mediu de închiriere de 423 de euro pe lună. Cluj-Napoca este urmat de Thessaloniki, din Grecia cu 359 euro pe lună, Debrecen, din Ungaria cu 312 euro pe lună, Istanbul, din Turcia cu 312 euro pe lună și Varna, din Bulgaria cu 267 euro pe lună.

Prețurile au crescut cu aproximativ 20-30 % în ultimii 3 ani în Cluj-Napoca. Salariu mediu în Cluj-Napoca este de 545 de euro pe lună. Potrivit calculelor specialiștilor din domeniu, costul unei chirii într-un apartament în Cluj-Napoca reprezintă 78% din veniturile lunare, locuitorii dând pe chirie mai mult de jumătate din banii pe care îi câştigă. Alexandru Dragoste, un analist imobiliar a explicat și de ce au crescut prețurile.

„ Clujul a devenit un pol de atracţie pentru mulţi dintre tineri. Calitatea vieţii s-a îmbunătăţit în ultimii ani, salariile au crescut, sunt tot mai multe companii IT care îşi deschid sediul la Cluj.”, a spus acesta.

