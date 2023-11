Clubul de fotbal care a aparținut unui fost premier. AC Milan, în top mondial al succesului

AC Milan este unul dintre cele mai vechi cluburi de fotbal din Europa, fiind fondat în 1899 de către doi englezi. Clubul a câștigat, în peste cei 100 de ani de existență 18 trofee internaționale recunoscute de UEFA și FIFA. Este cel de-al doilea cel mai de succes club din lume în ceea ce privește numărul de titluri internaționale. Pe același loc se află și Boca Juniors și Real Madrid.

Al Ahly este echipa care deține 20 de titluri internaționale. De asemenea, AC Milan deține recordul de 3 Cupe Internaționale și un Campionat Mondial al Cluburilor FIFA. Cupa Campionilor Europeni/ Liga Campionilor a câștigat-o de șapte ori. În acest caz numai Real Madrid a reușit să depășească recordul.

În plan intern, echipa a câștigat 19 campionate. Stadionul echipei este San Siro care are capacitate de peste 80.000 de locuri.

Berlusconi fostul proprietar al lui Milan

Printre cei care au deținut echipa s-a numărat și Silvio Berlusconi. Fostul premier, a fost patron al clubului timp de mai mulți ani. De altfel, echipa este vestită ca fiind una dintre cele mai bogate și valoroase din fotbalul Italian. Are un buget de 77.723.117 lire sterline- doar pentru salarii. Cel mai bine plătit jucător este alegerianul Ismael Bennacer cu 116.722 lire pe lună.

Rafaelo Neao este pe locul doi cu un salariu de 5,5 milioane de lire sterline pe an. Cota lui de piață este de 90 de milioane de euro. Următorii pe listă sunt americanul Christian Pulisic și belgianul Divock Origi cu câte 4.4 milioane de lire sterline pe an, fiecare dintre ei. Englezul Fikayo Tomori are un salariu în valoare de 3.8 milioane de lire sterline pe an și o cotă de piață de 40 de milioane. Ca număr de jucători echipează are în acest moment 24 de fotbaliști pe ștatul de plată.