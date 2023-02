Filmul „Nimic nou pe frontul de vest” a triumfat la gala premiilor BAFTA. A câștigat șapte trofee

Filmul a reușit o premieră, având în vedere că este singurul film care nu este în engleză și a primit atâtea distincții din partea Academiei britanice de film. Pelicula se concentrează în jurul ororilor petrecute pe front în timpul Primului Război Mondial.

Regizorul Edward Berger a declarat că regia de film nu este o știință exactă și de aceea și-a pus mereu întrebarea dacă ar trebui să facă acest film sau dacă va fi unul pe care oamenii ar vrea să-l vadă. Acesta a declarat că a reușit să treacă peste aceste îndoieli datorită fiicei sale Matilda care l-a încurajat să facă filmul după ce a citit cartea la școală.

And the BAFTA for Best Film goes to All Quiet On The Western Front! @allquietmovie @netflixuk #EEBAFTAs pic.twitter.com/jfTIMeZkad

— BAFTA (@BAFTA) February 19, 2023