Clotilde Armand, după ce a fost prinsă cu 77 km/h: Am scăpat a la moustache

Clotilde Armand a confirmat luni dimineață, 2 octombrie, că a fost sancționată de Poliţia Rutieră. Primarul Sectorului 1 conducea cu 27 de kilometri pe oră mai mult decât viteza legală admisă. Edilul a fost prins pe un bulevard chiar din Sectorul 1.

Limita de vitează era de 50 km/h, iar polițiștii i-au întocmit proces-verbal de constatare a abaterii. Aceasta a fost sancționată contravențional cu avertisment scris și doar trei puncte de penalizare.

„Eram în drum spre primărie și tocmai am auzit la Morning Glory cu Răzvan Exarhu analiza situației tragice de ieri în urma căreia am fost prinsă în flagrant de radarul poliției cu o viteză de 77km/h într-un loc unde limita legală este 50 km/h. De la acest incident până la burtiera de breaking news e doar un mic pas. E drept! Portbagajul era gol!”.

Clotilde Armand recunoaște că a scăpat «a la moustache»

Primarul Sectorului 1 a recunoscut că a greșit, dar a spus că se bucură că Poliția Rutieră este la datorie în trafic.

„Voiam să vă spun că are dreptate Răzvan Exarhu atunci când spune că am scăpat «a la moustache». Am greșit, dar mă și bucur că Poliția Română este la datorie în trafic”, a încheiat Clotilde Armand.

Clotilde Armand a fost criticată în mediul online, atât pentru abatere, cât și pentru că ar fi beneficiat de un statut privilegiat. În mod normal ar fi trebuit să fie amendată.

Oamenii se arată revoltați faţă de sancţiune

Cei care îi urmăresc contul de socializare au avut reacții diferite, însă cei mai mulți admiratori ai lui Clotilde Armand sunt de părere că „toată lumea greșește” și că e foarte greu să respecți regulile în București.

Un comentator a scris: „Eu am parcat pe trotuar, am lăsat 2,5 metri pt pietoni şi am luat amendă maximă!!!””.

Altcineva a reacționat la fel de critic: „Grav nu este ca ați depășit viteza, ci faptul că folosiți mașina! Păi nu spuneți voi userţitii să lăsăm mașina acasă şi sa folosim mersul pe jos, STB/Metrorex, bicla, troti…?”.

Un alt urmăritor a scris despre Clotilde Armand: „Păi da, mie nu îmi dădeau avertisment la 77, la dvs. s-a putut. Cam aici e diferența, dragă doamnă”.

Un comentator vrea un răspuns din partea poliţiei: „Avertisment??? Dacă eram oricare muritor de rând lua amendă! Hai să vedem câte avertismente a dat același echipaj ieri pentru același interval de viteza? Pe 544 trebuie să ne răspundă politia capitalei săptămâna asta”, a scris peFacebook.