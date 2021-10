Clotilde Armand părăsită de colaboratorii apropiați. City Managerul a demisionat după câteva luni

Unul dintre cei care au pus capăt colaborării cu Clotilde Armand este Ciprian Barna, angajat pe unul dintre cele mai importante posturi din Primărie. Acesta a fost angajat de Clotilde Armand, la începutul lunii februarie, ca City Manager (administrator public) însă a renunțat la colaborare după mai puțin de un an. Acesta a fost selectat dintre 400 de candidați interesați de poziția scoasă la concurs.

La momentul angajării lui Ciprian Barna, primarul Clotilde Armand îl prezenta drept omul potrivit la locul potrivit. Un specialist în administrație, cu studii în străinătate și experiență în administrarea treburilor publice. Iar peste toate, ce să vezi, și mai bine, Ciprian Barna era și membru al USR PLUS, coleg de patid cu Clotilde Armand. Deci, cu alte cuvinte, existau toate premisele ca cei doi să colaboreze și să facă din Sectorul 1, o bijuterie a Bucureștiului.

„Sunt încântată să vă prezint noul City Manager al Sectorului 1 din București. Ciprian Barna – absolvent al Facultății de Administrație Publică din Cluj și al Facultății de Drept din Oradea, are un masterat în afaceri europene obținut la Universitatea Reims Champagne-Ardenne și a fost bursier al statului francez la Școala Națională de Administrație în înalte studii europene. A lucrat la Zona Metropolitană Oradea din 2006 și a urcat pe rând toate treptele profesionale până la funcția de director ocupată în perioada 2012 – 2014.

Ciprian s-a ocupat în perioada 2012 – 2015 de extinderea serviciului de transport local la nivel metropolitan, proiecte de dezvoltare a conectivității transfrontaliere între Oradea și Debrecen. Ciprian este un orădean ambițios care a ales să se alăture echipei noastre și este conștient de răspunderea pe care o are. Urmează să se ocupe de coordonarea Direcției de investiții, de achizițiile publice ale Administrației Domeniului Public, și proiectele europene derulate prin intermediul Serviciului Programe, strategii și proiecte”, scria Clotilde Armand în luna februarie.

Ciprian Barna a venit la București în februarie și a primi un salariu lunar de 15.561 lei.

Ciprian Barna a renunțat la post

Nu a rezistat, însă, decât până la finalul verii, când a decis să renunțe la colaborarea cu Clotilde Armand și să demisioneze din funcție. Se pare că decizia sa a fost determinată de stilul dificil de colaborare cu primarul și apropiații acestuia. Practic, Ciprian Barna a renunțat în fața presiunilor puse de primar și de apropiații acestuia.

Demisia fostului City Manager a fost confirmată abia zilele trecute, în ședința extraordinară a Consiliului Local. S-a întâmplat într-un schimb de replici pe care Clotilde Armand l-a avut cu consilierul liberal Gheorghe Dinu Nicolae. Acesta din urmă i-a reproșat tocmai faptul că angajații primăriei pleacă și își caută alte posturi.

Dialogul dintre Clotilde Armand și consilierii PNL

Gheorghe Dinu Nicolae: Într-un management PNL, lucrurile s-ar fi întâmplat diferit. Categoric. Cred că nu ar fi plecat oamenii din Primărie.

Clotilde Armand: Cine a plecat din Primărie?

Gheorghe Dinu Nicolae: Cine? City-managerul, directoarea de investiții și putem continua. Deci, oamenii dumneavoastră de bază….

Clotide Armand: Dar City-managerul a plecat pentru că era disperat că nu-l susțineți, să știți…

Gheorghe Dinu Nicolae: Desigur, d-na primar, acesta era motivul, am și auzit de multe ori să ne zică că nu-l susținem. Nu am văzut niciun proiect implementat, d-na primar, susținerea dumneavoastră pentru el nu am văzut-o și era omul dumneavoastră angajat.