Echipa Rapid, aflată în liga a II-a, și care luptă pentru promovarea în primul eșalon, în acest sezon, ar putea să aibă probleme cu banii. Proiectul a fost pus la punct de Dan Tudorache, fostul primar de la Sectorul 1. La sfatul lui Liviu Dragnea, cel care s-a declarat a fi un suporter al giuleștenilor, edilul a resuscitat gruparea din Grant, care a revenit după faliment și a pornit din liga a IV-a.

Situația ar putea deveni instabilă în Giulești, în perioada următoare, odată cu schimbarea survenită la Sectorul 1. Dan Tudorache, reprezentatnul PSD, a pierdut fotoliul de primar, care a fost câștigat de Clotilde Armand, după un proces electoral cu cântec. Politiciana de la USR-PLUS a vorbit și despre ce va face cu fondurile destinate clubului de fotbal.

„Dacă Rapid prestează servicii pentru primărie, adica antrenament pentru copiii sectorului, va fi plătit. Win-win. Doar daca prestează servicii pentru comunitate”, a anunțat noul primar, care a mai vorbit și despre baza Pro Rapid. „Voi proteja această bază sportivă, vom investi acolo. În Planul Urbanistic Zonal (PUZ) al lui Tudorache, era condamnată. Era trecută ca centru de business, de birouri. Am luptat în instanță împotriva PUZ-ului și am caștigat de două ori. Am reușit să suspendăm avizul de mediu pentru acest plan”, a mai declarat Clotilde Armand pentru ziare.com.

Pancu a sărit la gâtul politicienilor

Anul trecut, Daniel Pancu, fost antrenor al echipei Rapid, a făcut câteva declarații tăioase, referindu-se la implcarea politicului în fotbal. Atacul era îndreptat și către Dan Tudorache. „Primarii şi politicul au stricat fotbalul românesc. Ăştia au stricat fotbalul, d-aia nu ne calificăm nicăieri pentru că intervin ei. Ei să se ocupe de infrastructură şi de condiţii, de gazoane bune şi de stadioane frumoase. Atât!”, afirma „Pancone”.

„Am văzut că vorbeşte despre implicare tehnico-tactică a primarilor. Dacă are vreun exemplu în care eu am spus ceva despre asta, îl rog să spună. Niciodată, dar niciodată nu am făcut aşa ceva. Că nu mă pricep! Am recunoscut asta!”, a replicat Tudorache.