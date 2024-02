Clopotele de biserică, mină de aur pentru o familie din Vâlcea. Cum să faci milioane

Clopotele de biserică s-au dovedit a fi o afacere profitabilă pentru familia Botoran. Gheorghe Botoran, capul familiei, a lucrat în domeniu și înainte de Revoluție, mai exact superviza activitatea turnătoriilor. După Revoluție, genul acesta de fabrici s-au închis în majoritate. Familia Botoran a decis să salveze una, pe cea de la marginea orașului Căzănești.

„Dupa Revoluție am decis să rămân în branșă dar și să devin propriul meu stăpân. Așa că am reușit să închiriez o parte din platforma unde se află astăzi turnătoria. Era o ruină și ca utilităţi avea doar gaz, nici măcar curent sau canalizare.

După ce am asigurat esențialul am reușit să cumpăr locația și să mă apuc de modernizări. Am făcut totul de la aproape 0, iar pozele se află în albumul firmei pe care îl arătăm oricărui vizitator”, a declarant Gheorghe Botoran.

Clopotele de la Vâlcea au ajuns în Asia

Iar alegerea lui s-a dovedit a fi una inspirată. Mai ales că în primii ani a ajuns să exporte în Japonia. Iar domeniul în care activează nu este tocmai simplu. Asta pentru că multe dintre comenzi sunt individualizate, deci este nevoie de mână de lucru calificată. Oricum ar fi fost, producția nu curgea pe bandă rulantă pentru că nu se construiesc biserici în fiecare zi.

Nici măcar în Rusia, țară creștină cunoscută pentru ortodoxia ei nu se construiește atât. „Noi am depășit relativă lipsa de cerere prin introducerea de noi produse ca de exemplu statui turnate în ceară pierdută sau candelabre. În momentul de față, cel mai apropiat concurent în România vinde cam jumate din cât vând eu”, a mai spus omul de afaceri.

Cea mai mare turnătorie din România

În acest moment Turbonef este cea mai mare turnătorie de clopote din România și a patra din Europa. Cifra de afaceri se ridică la peste 1 milion de euro. Omul de afaceri spune că este atât de căutat pentru că oferă cel mai bun raport calitate-preț.

De asemenea cei de la fabric se străduiesc să finalizeze comenzile foarte repede. Astfel încât nu prea au rivali în domeniu. În doar patru ani, la fabric s-au turnat peste 500 de clopote. Așa că au ajuns faimoși și peste hotare. Exportă astfel de obiecte din Marea Britanie până în Taiwan.