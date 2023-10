Clipe grele pentru Roxana Hulpe. Drama prezentatoarei de la PRO TV

Prezentatoarea de la PRO TV a făcut anunțul tragic pe rețelele de socializare. Imediat, sute de fani au ținut să-i fie alături prin intermediul comentariilor de susținere.

Roxana Hulpe și-a pierdut ambii bunici în același an

Roxana Hulpe a postat un mesaj emoționant pe Instagram despre momentele grele prin care trece. Aceasta a povestit cum a copilărit în Copru, satul natal, alături de bunicii ei:

„Am fost copil atât timp cât mâinile bunicilor m-au mângâiat ori de câte ori am cerut sau nici măcar n-am știut că vreau. Am fost copil până când știam că sun la Copru, chiar și-n momentele grele, iar bunica avea o vorbă bună. Am fost copil până azi când s-a dus și ea, așa, să ne învețe încă o lecție mare: oamenii care trăiesc o viață împreună și se prețuiesc atât de tare nu pot unul fără altul”, se arată în mesajul emoționant postat de prezentatoarea de la PRO TV.

Vestea este cu atât mai tragică cu cât în primăvară aceasta și-a pierdut bunicul:

„În primăvară bunicul a lăsat cel mai mare gol, bunica n-a mai vrut și n-a mai putut, a ales să-i fie aproape bunicului în împărăția lui Dumnezeu. Când n-au mai avut putere să ne fie tot, au ales să ne vegheze tot împreună, amândoi, cum au făcut-o mereu. Așa sunt oamenii mari. Vă mulțumesc și pentru această lecție mare despre împreună și dragostea necondiționată! Dumnezeu să vă primească sufletele în lumina Lui! Cu dragoste, nepoțica voastră!”, a scris Roxana Hulpe pe Instagram.

Telespectatorii, alături de îndrăgita prezentatoare de la PRO TV

Pe lângă apropiați, sute de fani au ținut să o încurajeze în aceste momente dificile:

„Ne-ai rupt cu postarea asta. Ești binecuvântată că faci parte dintr-o familie așa frumoasă! Nu toți avem norocul ăsta, cât despre ea, să te bucuri că i-ai fost nepoată și Dumnezeu să o odihnească!”, este unul dintre mesajele de susținere de pe Instagram.

„Dumnezeu s-o odihnească în Lumină! Condoleanțe, Rox!”, a scris altcineva într-un mesaj de susținere pentru vedeta PRO TV.