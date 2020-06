Daniel Pancu le-a răspuns tuturor celor care l-au criticat că vrea să facă pasul de la meseria de antrenor la cea de președinte. „Sunt deciziile mele și nu vreau să mai intru în alte discuții. Sunt oameni care au dreptul să vorbească despre Rapid, pot fi creativi, laudativi, obiectivi sau subiectivi, dar la deciziile mele aș prefera să nu mai aud comentarii. Pentru că eu nu vorbesc despre ce fac ei.

Plus că foștii jucători emblematici au loc în club. Nu te poți lipsi la un club de tradiție de fotbaliști care au făcut ceva pentru acel club, așa cum sunt eu.

Au mai fost cazuri de oameni, care în diverse perioade, au trecut de la birou pe teren sau invers și nu a fost niciun fel de problemă. Mai ușor cu contestațiile!

Nu e vina mea că oamenii mă caută. Eu nu m-am propus nici antrenor și nici președinte la Rapid. Dar, mă confund cu istoria acestui club. Am cele mai multe goluri marcate pentru Rapid, de după Revoluție, am venit la Rapid în 1996, am plecat în 2018, deci după 22 de ani și o spun sincer, de-a lungul anilor am renunțat la multe chestii importante pentru mine, ca să fiu la Rapid”, a spus Pancu, potrivit sursei citate.

Daniel Pancu este contestat de unii dintre foștii jucători ai Rapidului pentru faptul că vrea să devină președintele Rapidului. Printre cei care nu văd cu ochi buni mutarea lui Pancu este și Marius Șumudică.

„Nu știu dacă s-a referit la mine, eu vorbesc prin mesaje mereu cu el, o dată la câteva zile, îmi spune, avem o relație specială.

Dacă s-a referit și la mine și l-am deranjat, îmi cer scuze public și îi doresc multă baftă, eu i-am dat un sfat ca și coleg. Calul moare de drum lung și prostul de grija altuia. Nu vreau să fiu eu prostul. Să dea Dumnezeu să reușească”, a spus Marius Șumudică pentru Digi Sport.

Mai mult, Daniel Pancu a fost demis din funcția de antrenor al Rapidului și înlocuit de Dan Alexa.