Claudiu Târziu: „Dacă îl considerăm pe Băsescu un dictator, înseamnă că regimul Ceaușescu era ceva prizabil”.

Claudiu Târziu a vorbit în emisiunea „Dosare de presă”, la EvZ TV, despre părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa, care a stat în închisorile comuniste un sfert din întreaga sa viață. Și, cu toate astea, și-a păstrat credința în Dumnezeu și în oameni.

„Părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa, mi-a fost foarte aproape de inimă, cu el am făcut foarte multe lucruri pentru „Rost”. Părintele Calciu a făcut 16 ani de închisoare pentru nimic. Absolut pentru nimic. Doar pentru că a fost într-o grupare, la un moment dat, ca membru simplu.

Mirel Curea: „Am mers la o întâlnire pe care Laura Codruța Kovesi o avea la Parlamentul European, o întâlnire cu șeful DNA-ului din Ucraina. Să-l învețe pe ăla, că poate nu știe. Îl învăța ea, cum să pui de un Gestapo la tine în țară. Și-am fost și eu invitat de ALDE. Întâlnirea asta era facilitată de ALDE- Uniunea Europeană. Care era altceva decât ALDE- Mircea Diaconu și de România.

Și-atunci, am fost invitat, eu, Liviu Pleșoianu și Răzvan Savaliuc să spunem despre ce e în România. Și-atunci. Ăla a fost momentul când eu am fost îndemnat de fratele meu și de Dan Andronic, „Domnule, vorbește și povestește, că-n afară de faptul că tu ești jurnalist și înțelegi ce se întâmplă în jurul tău, mai vii și cu bagajul, cu încărcătura ăluia care te-ai confruntat și cu Gestapoul ălălalt al lui Ceaușescu…”

Claudiu Târziu: „Să nu exagerăm. Nu există niciun grad de comparație. Sigur că da, putem admite că s-au făcut niște abuzuri în timpul regimului Băsescu și astea ies la iveală unele după altele, dar nu e la același nivel cu …

Mirel Curea: „Nu e la aceleași proporții. Dar la același nivel este, din moment ce eu am o statistică, sunt pisălog, repet mereu și o s-o mai repet, am o statistică. Până acum 19 oameni, 19 români nu au mai auzit ciocanul dat în masă de judecător cu NEVINOVAT. De ce? Fiindcă-s morți. Nu pot să fac și o statistică a părinților care și-au văzut copiii nevinovați, târâți și batjocoriți. Iar lor li s-au spart vase de sânge, au făcut infarcturi, au murit. Avem morți? La revedere!.”