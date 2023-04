Claudia Pătrășcanu spune lucrurilor pe nume, legat de despărțirea de Gabi Bădălău. Ce reacție a avut fostul soț 

Când toată lumea avea impresia că cearta dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu s-a stins, având în vedere că s-a pronunțat divorțul, iată că spiritele s-au aprins din nou. Artista a dat un interviu în care a explicat cum a început relația lor, că a rămas însărcinată după prima luna de relație, dar și de ce s-au certat și au ajuns la divorț. „El și-a dorit foarte tare să mă prezinte familiei, pentru că… Gabi când a aflat că sunt însărcinată a venit la mine la ușă și m-a îmbrățișat. Am înțeles că a avut o discuție cu familia, cu tatăl. Tatăl lui de atunci nu a fost de acord cu copilul. Fostul socru nu prea a fost de acord cu copilul. Gabi și-a dorit foarte tare și într-un final cred că i-a convins.

„Nu l-am luat pe Gabi pentru bani”

Pe 8 martie am fost invitată la un restaurant și acolo i-am cunoscut familia. Eu nu l-am luat pe Gabi pentru bani, pentru că el era falimentat în momentul acela. Nu eram doritoare să ies la restaurante. Poate lumea a crezut că l-am luat pentru bani. Nu am fost genul să mergem să facem cele mai luxoase vacanțe. Copiii au venit rapid în viața noastră. După nici o lună de relație a venit primul băiat. Ne-a ajutat tatăl lui Gabi. I-a cumpărat o casă în Bolintin. Eu mi-am urmat bărbatul și am fost trup și suflet pentru familie. I-am fost loială și nici nu cred că i-am ieșit din cuvânt. Datorită banilor pe care familia i-a pus la dispoziție lui Gabi, nimeni nu se mai înțelegea cu el. De multe ori i-am rugat să îi închidă robinetul”, a spus artista.

„Atâția banii, îți iau mințile”

Claudia a continuat seria de dezvăluiri. „Avea atât de mulți bani… banii îți iau mințile. Nu mai venea pe acasă, avea o amantă. Atunci eu ca și femeie aveam nevoie de el. Nu m-am căsătorit să trăiesc singură cu copiii. Era de negăsit. De când s-a născut al doilea copil s-a schimbat. Pleca de la 11-12 ziua și mai venea a doua zi la 5-6 dimineața. Un an de zile așa s-a întâmplat. Acest divorț nu a vrut să mi se dea. Așa au început amenințări, presiuni. Copiii vor afla la un moment dat. (…)

Mi s-a interzis să mai cânt. Pentru că femeile în familia respectivă nu muncesc. Am reluat activitatea în momentul în care el nu mai acorda importanță familiei. Am renunțat la foarte multe lucruri pentru iubirea pe care i-am purtat-o. De multe ori îl puneam pe el pe primul loc. Acum realizez că nimeni nu ne-a spus nimic un sfat bun”. În replica la toate aceste dezvăluiri, Gabi a acuzat-o pe fosta lui soție de faptul că îi acuză pe nedrept mama și că îi place scandalul. Cert este că cei doi duc în continuare bătălia pe copii, care se desfășoară în instanță.