Claudia Pătrășcanu a dezvăluit de ce a divorțat de Gabi Bădălău: Își pierduse mințile

„Mi-am dorit să divorțez că nu ne înțelegeam. Nu mai era cale de nimic. Suferința mea maximă și apropierea mea de Dumnezeu a fost și pentru că tatăl copiilor mei a dorit să-i ia de lângă mine, să-i rupă. E o legătură între mamă și copil, nu ai cum să faci asta.

Eu nu am făcut ceva în căsnicie, eu nu mi-am înșelat soțul, nu am plecat eu de acasă, nu l-am rănit eu. El s-a bazat pe bani, s-a bazat pe relații, pe asta s-a bazat el”, a spus artista. Ba mai mult, ea îl acuză pe fpstul soț că avea o familie paralelă. „La un moment se rupe in viata. Nu vii o zi, nu vii două. Iti dai seama nouă luni…E ca si cum tu ai creat o alta familie.

Daca tu vrei sa fii fericit cu altcineva, nu te las eu să fii fericit?! Nu se poate să ai două neveste. Eu am fost concentrată pe cei mici, iar el a avut multă libertate. Nu am fost genul care să fiu strictă în relație. Când am simtit ca ceva e in neregula si ca ar exista altcineva, am luat o decizie….Nu mai stia de nimic, de familie. Își pierduse mintile. Lucrurile se răcesc, m-am gandit si la mine”, a mai dezvăluit Claudia în cadrul unui podcast.

Claudia Pătrășcanu: ”Am suferit foarte mult, am îndurat, am răbdat”

Cântăreața a explicat că atunci când a plecat de acasă a plecat într-o dubă. „Eu am iubit si din iubire am zis sa îl las liber să fie fericit cu cine vrea. Am suferit foarte mult, am îndurat, am răbdat.

M-a dat afară din casă cu copii. Eu nu am plecat. Am avut o discuție să ne lase în casa aia și să plece el. Cred că dacă era un pic inteligent, ar fi facut asta. Dacă nu asculta de influența din familia lui, nu ajungeam aici. I-a fost mai usor sa îmi zică să plec din casă. Eu mi-am luat copiii, nu m-a interest nimic altceva. Am simtit ca mi se rup picioarele. La moartea tatălui meu am mai suferit așa. Îți dai seama că pământul îți fuge de sub picioare. Am plecat într-o dubă și mi-am ținut copiii la piept”, a mai spus artista.