”Clanul Marelui Alb”, bucuria neomarxiștilor și problemele reale ale României

Un material filmat, prezentat pompos drept documentar, intitulat ofensiv ”Clanul Marelui Alb”, a încins imaginația virtuală a multora. Este genul de material care satisface orice gust. Cu certe calități jurnalistice, despre un subiect major – ridicarea Catedralei Mântuirii Neamului – cu multe ambiguități și sugestii explicite, fără a duce cu adevărat demersul până la capăt. Prezentând cifre și situații reale, dar într-un mod manipulator, după modelul patentat de Generalul Negru – Florian Coldea: Dacă aveți o concluzie, căutați argumente care să o susțină!

Este genul tipic de material realizat de acest gen de întreprinderi jurnalistice, pe gustul comanditarului, exact în pragul unei noi sesiuni de finanțare. Ca de obicei, ne-am împărțit în două tabere, pro și contra, de parcă nu ne-am obișnuit cu acest tip de provocări.

Am evitat să implic EvZ în acest vârtej pentru că mi s-a părut că acest lucru este cea mai bună atitudine pe care o poți avea față de Biserica Ortodoxă, cea mai credibilă instituție dintr-o Românie ajunsă într-o groapă care se adâncește pe zi ce trece. Am bănuit și eu, ca și Mirel Palada, că este un atac declanșat de aripa neomarxistă a așa-zisei societăți civile pentru a scoate USR PLUS din zona ridicolului în care i-a trimis Klaus Iohannis. Nu mi-a plăcut reacția oficialilor BOR, ca de obicei exagerată și plină de invective. M-aș fi așteptat să demonteze argumentat, mai ales că aveau o mulțime de exemple pozitive, alegațiile din materialul prezentat. Au preferat să vorbească pentru aripa dură a ortodocșilor, uitând că România este mult mai nuanțată și mai atentă la detalii. Vrând-nevrând le-au făcut jocul neo-marxiștilor.

Este simplu să dai în instituții care nu știu să se apere, dar este mai complicat să faci ca lucrurile să meargă într-o direcție pozitivă. Atacul la Catedrala Mântuirii Neamului a vizat păcatele omenești, lăcomia, trufia și prostia unora, de care sunt convins că Dacian Cioloș & Co nu sunt deloc scutiți, fără a arăta măreția unui proiect care va alina viața multora. Neo-marxiștilor nu le place credința strămoșească, nouă nu ne plac fariseismul și modul în care se opun ”dragostei, adevărului, vieţii, bunătăţii, libertăţii, moralităţii, frumuseţii, păcii, smereniei, sănătăţii, fericirii depline şi dreptăţii umane şi universale”. (Lista păcatelor neo-marxiste poate fi găsită AICI. Ca să nu creadă că au scăpat de adevărata judecată).

Vreți să dezbatem problemele reale ale României atingând aceeași audiență? Se poate, iar Robert Turcescu a dovedit-o săptămâna trecută într-o emisiune cu medicul Lucian Duță vorbind despre lipsa tratamentelor și a medicamentelor din spitale în plină pandemie. Peste 1 milion de persoane au urmărit pe EvZ Play dezbaterea pe această temă. A fost un record de audiență și o reacție pe măsură. Și ca urmare a acestei emisiuni, autoritățile medicale s-au mișcat și au început să cumpere tratamente și medicamente.

P.S. Pentru nefericiții care susțin că Biserica se opune vaccinului avându-l în minte pe ÎPS Teodosie, le propun să citească sinaxa on-line a părintelui Efrem Vatopedinul (desfășurată cu binecuvântarea Părintelui Patriarh), transmisă de prietenul meu Sever Voinescu, un creștin ortodox adevărat. Care știe să comunice atunci când trebuie, atât cât trebuie.

Citiți câteva fragmente din îndemnurile părintelui Efrem Vatopedinul:

„Nu e lucru rău să existe posibilitatea de vaccinare și să vă vaccinați. Nu vă temeți, n-o să pățiți nimic! Maica Domnului o să vă binecuvânteze!

Văd că mulți din țara dumneavoastră sunteți împotriva vaccinului. Poate să existe un motiv special, când, din rațiuni medicale, doctorul să interzică cuiva. Însă nu vreau să fiți fanatici și să împart lumea în vaccinați și nevaccinați.

Aceste lucrări nu au legătură cu Antihristul și cu 666. Este un lucru curat medical. Nu vreau ca acest lucru să dezbine poporul și, pe de altă parte, să respingeți știința și să vă temeți. De aceea, vă rog să dați importanță și, cât ține de noi, să ne apărăm în fața acestei pandemii.

Pe cât putem să NU lepădăm știința. Să nu uităm că Sfântul Nectarie a murit la spital și a primit îngrijire medicală. Sfântul Paisie, înainte de a muri, a făcut operație de cancer la intestin. Oamenii lui Dumnezeu nu au lepădat știința, ci au folosit-o. În medicina clasică nu există un medicament care să nu aibă reacții adverse. Reacția adversă nu este o piedică pentru a lua un medicament.

Nu trebuie să intre în conflict creștinul cu știința!”

Doamne, ajută!