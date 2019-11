Mugur Ciuvică a afirmat, vineri seară, că ce a spus Bădălău este o prostie.

„Până la urmă nu doar liderii PSD spun trăsnăi. Eu cred cu tot respectul că sunt mai importante trăsnăile celor care sunt la guvernare. Ce a spus Bădălău e o prostie. O prostie politic vorbind, o chestie lipsită de bun-simț pentru că nu poți să cataloghezi mase de oameni în felul ăsta. Tot la fel cum e prostie e să și spui cum spun alții că cei din Diaspora sunt un fel de super-români și noi suntem ăia mai de rahat care au mai rămas pe aici, dar lumina trebuie luată de la diasporezul care s-a dus care la căpșuni, care la doctor, dar ăia sunt mai deștepți decât noi ăștia care am rămas noi aici. Nu sunt nici ăia mai deștepți, nici alea mai cu*ve decât cu*vele care au rămas în România. Că mai sunt cu*ve și în România, nu toate au plecat în Spania sau Germania. În sine este o prostie.

O problemă mai e că Bădălău a plecat de la o problemă reală. Cea a reprezentării politice. Cei din zona dlui Nistor (n.r. – Vlad Nistor – PNL) de exemplu care obțin tradițional foarte multe voturi din diaspora au spus că la parlamentarele de la anul să nu se mai aloce pentru Diaspora doar 6-8 parlamentari, să se aloce vreo 40-50 să fie 10%. Ori, Bădălău în prostia lui la asta se referea! Că nu poți să aloci decât la cei care au rezidență acolo”, a spus Mugur Ciuvică.

În acest context, Ciuvică a mai spus că PSD ar trebui să ia măsuri asemănătoare cu cele luate în cazul lui Ioan Rus care a făcut, în urmă cu ceva timp, afirmaţii asemănătoare şi a fost exclus din partid.

„Acum, dacă Bădălău face sau nu pași în spate e treaba PSD să socotească. Și a noastră să luăm atitudine, dar partidele știți bine că sunt private și nu e treaba mea să fac eu ordine. Ei vor ține cont de faptul că spre deosebire de dl Rus care era ultimul ca voturi pentru PSD, Bădălău cu Giurgiu lui e primul la voturi pentru PSD. Cred că va fi mai complicat cu pași în spate. E treaba PSD.

Am uitat să vă spun că am și eu două surori, singurele de altfel, în Diaspora de 25-30 de ani, dar nu am fost afectat de declarația lui Bădălău pentru că am zis că e un bou și nu am ce să…. declarația… discursul e…. așa… declarația e bovină, nu domnul în sine”, a spus Ciuvică, la Antena 3.

