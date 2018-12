Ciutacu îi dă o REPLICĂ EXPLOZIVĂ lui BĂSESCU. „E ultimul din țara asta care să poată avea o părere de luat în seamă”

Joi, un nou scandal a izbucnit între fostul președinte Traian Băsescu și juranlistul Victor Ciutacu, cu privire la speța extrădării jurnalistului turc, la solicitarea Turciei. Inițial, Ciutacu l-a criticat pe Băsescu pentru această poziție, iar fostul președinte a replicat, numindu-l pe Ciutacu „panaramă mică”.





Ba mai mult, fostul lider de la Cotroceni a mai declarat că între Ciutacu și jurnalistul turc există o mare diferență. „Tu faci jurnalism pe bani grei înghiţindu-i precum un tonomat ca să-ţi cânţi partitura seară de seară, pe când amărâtul ăsta de jurnalist turc face jurnalism pe riscul lui şi fără bani primiţi de la moguli”, a declarat Băsescu.

În replică, Victor Ciutacu scrie: „Omul e bolnav. Nici revoltă nu mai poate produce. Și își dă singur calde. Că reci i-au mai rămas doar cuburile de gheață și transpirația de pe șira spinării. Dacă s-a spart în ancheta FBI Blonda Supremă în Costa Rica, riscă să ajungă unde trebuia să-l trimită Dosarul Flota.

La bătrânețe, ar fi încununarea supremă a vieții lui. După ce și-a băgat juma de familie în pușcărie, iar pe ailaltă în dosare penale, mai are să se ducă și să se predea. Dar n-o s-o facă niciodată. Pentru că e laș. A fost o viață întreagă. N-o să se schimbe când l-au lăsat balamalele. Acum se miră că-i întoarce toată lumea spatele.

L-au făcut Coldea și Kovesi ca pe puii de rață, a ajuns Tomac să-i dea afară din partid favorita perenă, se face de baftă prin oraș pe la nunți, botezuri și cumetrii.

S-a umilit singur în ancheta procurorilor declarând că s-a lăudat la șpriț în fața lui Ghiță cum l-a luat din complet pe judecătorul Mustață. În mod normal, ar trebui să-l ignor. Da-mi face plăcere să-l arăt în toată goliciunea lui hidoasă.

Îmi lipsea meciul ăsta. L-am purtat cu el când era mare și tare. E ultimul din țara asta care să poată avea o părere de luat în seamă pe tema democrației, a drepturilor și libertăților cetățenești. E autorul monstruos al mizeriei securistice din justiție.

Dar rămâne același oportunist. A prins un subiect cu lipici la public, s-a tras repede în selfie. P.S. Nea Trăiane, tataie, nu te mai ajută fizicul să ieși la bătaie. Psihicul te-a trădat de când lumea. Ești un neg pe obrazul poporului ăsta. Păcat că nu se îndură nimeni să cauterizeze locul.”

