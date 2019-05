„Ciuperca de miere”, cel mai mare organism de pe planetă

Multe persoane consideră că cel mai mare organism de pe Pământ este balena albastră. Greșit! Alții consideră că Pando, zis și Gigantul Tremurător, este considerat a fi cel mai mare organism viu de pe Terra.





Cele 43 de hectare de plopi provin dintr-o singură rădăcină ce se întinde sub pământ. În timp ce la suprafață copacii se nasc și mor, imensa rețea de rădăcini continuă să existe și să se dezvolte. Rădăcina se întinde sub Parcul Național „Forest Fishlake” din Utah, dar potrivit experților aceasta este doar cel mai mare bătrân organism viu. Sistemul de rădăcini ale lui Pando are o vârsta estimată la 80.000 de ani și o greutate colectivă de aproximativ 6.000 de tone. Vârsta medie a Plopilor care alcătuiesc Pando este de 130 de ani. Însă recordul pentru cel mai mare organism viu este deţinut de o ciupercă. Mai exact, o ciupercă de miere care creşte în munţii Albaştri din Oregon, Statele Unite ale Americii. Ciuperca ocupă 965 de hectare de teren. Acest tip de fungi colonizează şi ucid unele tipuri de arbori şi plante, fapt ce le-a conferit porecla de ,,Coşmarul Grădinarului”.

