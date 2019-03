CIUGUD, cea mai bogată comună, are ZERO prejudicii

Localitatea din județul Alba a fost liderul absolut al României în atragerea fondurilor europene





Camera de Conturi Alba a fost în control la cea mai bogată primărie de comună, Ciugud, din România pentru a verifica modul în care s-au cheltuit banii publici. Acțiunea a fost desfășurată în perioada 2 aprilie – 15 mai 2018 și a vizat „controlul legalității contractării sau garantării, precum și a utilizării și rambursării finanțărilor rambursabile la nivelul unităților administrativ-teritoriale”, informează colegii de la siet-ul alba24.ro. Primăria a făcut publice concluziile acestui raport, în care se constată zero abateri: „Nu au fost constatate abateri de la legalitate și regularitate – 0 (zero) prejudicii, 0 (zero) abateri financir-contabile” în gestiunea primăriei.

47 de kilometri de canalizare și 45 de apă curentă

În 2005, când au apărut primele fonduri de pre-aderare în România, funcţionarii Ciugudului au întocmit câteva proiecte mărunte. Primul proiect a însemat dotarea primăriei cu computere şi softuri care să le uşureaze planificarea viitoare. În primul an al României în Uniunea Europeană, când sute de primării abia descopereau definiţia fondurilor nerambursabile, Ciugudului îi era aprobat cel mai mare proiect din istoria comunei: şapte milioane şi jumătate de euro pentru asfaltarea drumurilor, 47 de kilometri de reţea de canalizare şi 45 de kilometri de reţea de apă curentă, potabilă.În 2013, de exemplu, Ciugudul a fost liderul României în atragerea fondurilor europene. Şi-au rămas în top: astăzi, comuna are peste 70 de proiecte avizate şi 27 de milioane de euro încasate.

